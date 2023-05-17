От дружбы остался только камень

В Ярославле разгорается дискуссия вокруг предложения разорвать побратимские отношения с городами западных стран (сейчас они приостановлены) и убрать с центральной площади памятный знак «Камень Дружбы». Мэр Артем Молчанов выступает против, так как считает побратимские отношения частью истории. А член Общественной палаты Ярославской области Игорь Гаврилов надеется на возобновление побратимских связей в будущем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Камень Дружбы» в Ярославле

Фото: Сергей Казанский «Камень Дружбы» в Ярославле

Фото: Сергей Казанский

Ярославский общественник Сергей Казанский направил Артему Молчанову письмо с просьбой демонтировать памятный знак городам-побратимам на одной из центральных площадей. Знак установлен в 1992 году и известен как Камень Дружбы. Господин Казанский считает, что города-побратимы западных стран «фактически оказались врагами РФ», так как их страны поставляют оружие Украине, от которого гибнут в том числе и ярославцы: «О какой дружбе может идти речь? Спросите любого ярославца, хотят они видеть этих "побратимов" на ярославских улицах?»

Мэрия ранее приостановила действие договоров о побратимстве и партнерстве со всеми городами стран Европы и США. Общественник считает, что такой формат говорит о желании чиновников возобновить связи в будущем. «Чиновники мэрии и депутаты надеются, что все вернется и, как и раньше, они будут ездить в зарубежные поездки за счет бюджета. Это называется "народная дипломатия". Ничего не вернется!» — пишет общественник.

Сергей Казанский говорит, что о дружбе с городами Европы и США нужно забыть минимум на 50 лет. Камень Дружбы он предлагает убрать во двор мэрии.

Первым из городов-побратимов Ярославля стал город Йювяскюля (Финляндия) в 1966 году. С 1970 года развиваются аналогичные отношения с французским Пуатье. В 1984 году подписано соглашение о дружбе и сотрудничестве Ярославля с городом Коимбра (Португалия), а с 1988 года городами-побратимами Ярославля стали Кассель (Германия) и Берлингтон (США), с 1989 года — Эксетер (Великобритания). В 1994 году побратимом Ярославля стал немецкий город Ханау. В 2013 году — Сан-Рамон и Либерия (Коста-Рика). А в 2016 году к ним присоединился болгарский Бургас. Открытие памятного знака городам-побратимам в Ярославле состоялось в 1992 году в присутствии мэров городов-побратимов. В 2022 году побратимские связи были приостановлены.

Артем Молчанов сообщил “Ъ”, что не планирует выполнять просьбу. «Несмотря на то что в настоящее время партнерские соглашения с рядом европейских стран приостановлены по их инициативе, наши отношения являются историей, которую изменить невозможно,— сообщил мэр.— Мы не будем уподобляться странам, которые отказываются от своего прошлого, меняют названия улиц, связанные с нашим городом и страной, делают вид, что побратимских отношений между нами не было. В отличие от них, мы уважаем свою историю и культуру».

Мэр имеет в виду планы властей финского Йювяскюля переименовать Ярославскую площадь в связи с ухудшением политических отношений. Площадь получила свое название в честь побратимских связей двух городов.

Художественный руководитель Ярославского джазового центра и председатель комиссии по вопросам культуры региональной Общественной палаты Игорь Гаврилов также не согласен с предложением о демонтаже Камня Дружбы. «Дружили не мэрии, дружили горожане,— заметил он.— Дружба на уровне власти давно приостановлена. И нами, и ими. Но остались дружеские отношения между людьми. Я себя тоже не исключаю из этого процесса. Люди сидят в зуме и говорят — никого не осуждают, разговаривают о человеческом. Мое мнение: нельзя резать отношения между людьми».

«Хорошее слово — "приостановлены",— комментирует побратимские связи господин Гаврилов.— Думаю, в каком-то виде мы к этому вернемся».

Сейчас Ярославль развивает связи с городами Азии. Недавно депутаты муниципалитета одобрили подписание договоров о партнерстве с Цзюцзяном (КНР) и Ошем (Киргизия). Впрочем, Сергей Казанский не намерен останавливать борьбу с международными связями мэрии города, которую он «ведет уже пять лет».

Антон Голицын, Ярославль