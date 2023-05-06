Самокаты запутались в QR-кодах

На городских самокатах заметили фальшивые QR-коды. Такие фотографии появились в соцсетях. На них видно, что наклейки либо закрывают настоящий QR-код от сервиса, либо размещены рядом. Эту информацию “Ъ FM” подтвердили представители компаний по аренде самокатов. Куда ведут ссылки с фальшивых QR-кодов, неизвестно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Woosh предполагают, что речь идет о некой несанкционированной рекламе. Это не носит массовый характер, все фальшивые наклейки уже удалены, сообщила представитель сервиса Юлия Камойлик:

«Это стикеры, которые регулярно появляются в городе — в метро, еще где-то. Пользователи соцсетей опубликовали фото наклеек на самокатах, ведущих на какие-то не совсем законные сообщения. Мы в Whoosh оперативно обследовали большую часть парка и сняли всего 10 штук. Нельзя назвать это массовым охватом. Мы удалили все, что нашли. Скорее всего, это вид вандализма, который в городе в принципе существует. Сегодня он задел самокаты».

QR-код лучше сканировать через приложение, а не с помощью камеры, рассказала представитель сервиса кикшеринга Urent Мария Кудрявцева:

«Наклейки не имеют отношения к нашему сервису и являются примером вандализма. И, вероятно, мошенничества. Мы планируем обратиться в полицию по факту порчи имущества и нанесения на самокаты недостоверной информации. Если мы обнаруживаем подобные элементы, то наши сотрудники-скауты оперативно их удаляют. Для безопасности пользователей мы настоятельно рекомендуем сканировать QR-код только через приложение сервиса кикшеринга».

Если сканировать фальшивый QR-код, то деньги или персональные данные могут получить мошенники, отметил консультант по безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий:

«Особенность QR-кода заключается в том, что обычно мы не знаем, на какую страницу или на какое приложение в интернете он нас приведет. Этим и пользуются злоумышленники. Создав фальшивые QR-коды, они могут перенаправить нас на фишинговую страницу. Она похожа на настоящую, поэтому пользователь введет реквизиты своей платежной карты или иные персональные данные, которые и будут украдены мошенниками.

Либо такого рода QR-код может привести на приложение, которое загружено, как правило, в Google Play, и пользователь может лишиться либо своих денежных средств, либо расстаться со своими персональными данными.

Если сканировать код не с помощью камеры, а через приложение, избавит ли это от рисков нарваться на мошенников? Скорее всего, речь идет о том, что встроенный в приложении функционал сканирования QR-кода позволяет распознавать те ссылки, на которые этот код ведет. Настоящие ссылки от мошеннических отличить достаточно легко».

В сервисе «Яндекс GO» также сообщили СМИ, что оперативно избавляются от элементов, которые не относятся к аренде самоката.

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Елена Иванова