Краснодарский адвокат: инициатива ФСБ закрепит практику обысков под видом обследований

Краснодарский адвокат Александр Валявский считает, что разработанная ФСБ инструкция о проведении обследования в жилье и транспорте закрепит практику обысков в ходе оперативно-розыскных мероприятий под видом обследований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

ФСБ России опубликовала на портале нормативных правовых актов проект инструкции о порядке обследования домов, квартир и автомобилей граждан в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Согласно проекту документа, обследования, ограничивающие права граждан на неприкосновенность жилища, должны проводиться на основании решения суда, но в случаях, не терпящих отлагательства,— без судебного постановления, а с уведомлением об этом суда в течение суток.

По словам Александра Валявского, эта процедура и сейчас предусмотрена законом об оперативно-розыскной деятельности (ОРД), но подобные обследования часто обжалуются в судах, а закрепление инструкции приказом утвердит «порочную практику фактического обыска под видом обследования».

«Обследование помещения — это обычный обыск, который проводится в рамках оперативно-розыскной деятельности. Процедура обыска четко урегулирована нормами УПК РФ и обеспечивает защиту прав граждан от произвола, вместе с тем процедура проведения обследования помещений имеет много неопределенностей. Например, данное мероприятие может проводиться по информации из нераскрытого источника, возможен недопуск адвоката к месту обследования»,— разъясняет адвокат.

Он уточнил, что положения федерального закон об ОРД, регулирующие вопросы обжалования действий и решений, связанных с оперативно-розыскными мероприятиями, а также принятия судебных постановлений, разрешающих их проведение, более 12 раз становились предметом рассмотрения Конституционного суда РФ.

Михаил Волкодав

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