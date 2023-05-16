ФСБ подготовила инструкцию для своих сотрудников о том, как проводить проверки домов, квартир и машин без решения суда

ФСБ подготовила инструкцию о том, как ее сотрудникам проводить проверки домов, квартир и машин без решения суда. Проект документа опубликован на портале нормативных правовых актов, внимание на документ обратила «Парламентская газета».

В документе уточняется, что проведение такого обследования без решения суда ограничивает конституционное право граждан на неприкосновенность жилища. Однако оно может быть допущено «в случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления». Также причиной может быть «наличии данных о событиях и действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности» России.

Решение о проверке выносится «на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа безопасности». Уточняется, что ФСБ должна уведомить суд об этом в течение суток. Для проведения «иных обследований» нужно будет решение одного из руководителей ФСБ (например, директора ведомства или его первого заместителя). Сотрудники ФСБ могут провести проверку без постановления, но они должны проинформировать об этом уполномоченного руководителя.

Кроме того, разработанная ФСБ инструкция позволяет изымать подозрительные документы, предметы и материалы. Информацию обо всем, что было изъято, нужно внести в протокол. Уточняется, что все материалы и предметы, которые были изъяты из гражданского оборота или находятся у лиц без специального разрешения, «изымают во всяком случае».

В декабре 2022 года Госдума приняла законопроект, расширяющий права полицейских. Новые нормы разрешают правоохранителям вскрывать автомобили и квартиры россиян. В проекте изначально фигурировало и право применять огнестрельное оружие не только при опасном приближении граждан, но и в других случаях, оцениваемых сотрудниками правоохранительных органов как «угроза нападения». После критики депутатов эта норма из законопроекта исчезла.

Подробности — в материале «Ъ» «Поправки к закону обезоружили».

Лаура Кеффер