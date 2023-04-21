Командующий ВС ВСУ сообщил о начале боевого дежурства ПВО Patriot на Украине

Зенитный ракетный комплекс Patriot уже несет боевое дежурство в системе противовоздушной обороны (ПВО) Украины, сообщил в Telegram командующий воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук. Он заявил, что ВСУ уже имеют на вооружении, в частности, ракетные системы NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, Crotale и Gepard.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Олещук на фоне ЗРК Patriot

Фото: Страница Николая Олещука в Telegram Николай Олещук на фоне ЗРК Patriot

Фото: Страница Николая Олещука в Telegram

«На фото позади меня пусковая установка ЗРК Patriot, которая уже несет боевое дежурство в системе противовоздушной обороны Украины! Хотя в небольшом количестве, но по факту мы уже имеем на вооружении современные западные зенитные ракетные системы: NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, Crotale, Gepard и другие»,— написал господин Олещук, сопроводив публикацию фотографией с комплексом Patriot.

Командующий ВС ВСУ сообщил, что проверил одну из украинских позиций с установленным ЗРК Patriot. Он поблагодарил зенитчиков за то, что они завершили обучение раньше положенных сроков, а также западных партнеров, которые поставили комплексы Украине.

Господин Олещук добавил, что воздушным силам ВСУ нужны истребители F-16, чтобы «пазл перспективной ПВО Украины окончательно сложился». «Держим небо и ждем хороших новостей из Рамштайна!»,— заключил командующий, имея ввиду встречу контактной группы по Украине на базе Рамштайн.

19 апреля Минобороны Украины сообщило о прибытии в страну систем Patriot из США, Нидерландов и Германии. Сколько комплексов было получено Украиной, не уточнялось. 9 апреля представитель командования воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что на Украину в скором времени поступят зенитные ракетные комплексы NASAMS, Iris-T, Patriot и SAMP/T из США, Италии и Франции.

10 апреля газета The Wall Street Journal со ссылкой на документы из утечки в Пентагоне сообщила, что Украина испытывает нехватку снарядов для систем ПВО, в результате чего Россия может получить превосходство в воздухе. Из документов следует, что поставленные ВСУ системы Patriot не смогут обеспечить такую же защиту, как установленные сейчас на Украине 25 ЗРК С-300, которые совместно с системами «Бук» составляют 89% средств ПВО Украины средней и большой дальности.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов