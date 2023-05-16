В Свердловской области пресекли деятельность восьми групп диверсантов

На территории Свердловской области сотрудники Центрального военного округа и регионального УФСБ совместно с органами безопасности УрФО задержали восемь диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), которые планировали ряд террористических актов в Свердловской и Тюменской областях, сообщила представитель регионального УФСБ Алина Казанцева.

По ее словам, всего задержаны 20 человек, возбуждены 13 уголовных дел. В планах диверсантов были атаки на объекты критической инфраструктуры, оборонно-промышленного комплекса, здания органов власти и военных комиссариатов.

Один из задержанных изготавливал взрывчатые устройства в подвале жилого дома, а испытания проводил в лесу. Установлено, что он планировал нападение на Уралвагонзавод и хотел атаковать нижнетагильский военкомат, чтобы уничтожить документы мобилизованных. «Ничего плохого я не планировал. Хотел просто сделать фейерверк»,— сказал обвиняемый.

По данным канала «Россия 1», в Екатеринбурге диверсанты планировали террористические акты на территории ОКБ «Новатор», электростанции «Панельная», тюменской ТЭЦ-2, в здании регионального военного комиссариата и других объектах.

По словам уральского полпреда президента Владимира Якушева, в УрФО выстроена эффективная система противодействия террористической и экстремистской деятельности, а все возможные незаконные акты предотвращаются своевременно. В округе обеспечивается полная безопасность повседневной жизни проведения массовых мероприятий.

Напомним, в Екатеринбурге под председательством начальника регионального УФСБ РФ Игоря Николаева состоялось межведомственное совещание по вопросам информирования о мерах противодействия терроризму. На заседании дали оценку террористической безопасности региона, построили план информирования населения, разработаны меры улучшения работы силовых структур.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте