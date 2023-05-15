Спецпрокурор США обвинил ФБР в безосновательном расследовании связей Трампа с РФ

Спецпрокурор США Джон Дарем подвел итоги четырехлетнего расследования обоснованности действий ФБР в 2016 году по проверке связей тогда кандидата в президенты Дональда Трампа с Россией. Спецпрокурор пришел к выводу, что у спецслужб не было «фактических доказательств» для начала расследования. По его мнению, ФБР полагалось в своих действиях на политических оппонентов республиканца.

К каким выводам пришел Джон Дарем:

У ФБР не было «фактических доказательств» для начала расследования.

Бюро относилось к расследованию дела Дональда Трампа иначе, чем к другим политически чувствительным расследованиям, в том числе к нескольким расследованиям, связанным с Хилари Клинтон — соперницей Дональда Трампа на выборах 2016 года. Так, как утверждает спецпрокурор, госпожа Клинтон и другие официальные лица получали информацию о том, что они могут быть возможными объектами иностранного вмешательства. До господина Трампа такую информацию не доводили.

Агенты ФБР «продемонстрировали серьезное отсутствие аналитической строгости» к получаемой информации, особенно это касается информации, полученной от «политически аффилированных лиц и организаций».

ФБР после публикации отчета сообщило, что уже внедрило десятки коррективов с тех пор. Председатель судебного комитета Палаты представителей республиканец Джим Джордан пригласил спецпрокурора дать показания перед Конгрессом по докладу на следующей неделе. Господин Трамп прокомментировал итоги расследования в своей соцсети Truth Social: «После продолжительного исследования специальный прокурор Джон Дарэм приходит к выводу, что ФБР никогда не следовало начинать расследование Трампа и России! Другими словами, американское общество было обмануто».

306-страничный отчет будет передан специальному прокурору Роберту Мюллеру, который в 2019 году пришел к выводу об отсутствии доказательств сговора господина Трампа с Россией, передает Reuters. Как отмечает агентство, расследование не дало значимых результатов, так как в 2022 году два разных состава присяжных оправдали двух подсудимых, которых господин Дарем пытался привлечь к ответственности.

Леонид Уварчев