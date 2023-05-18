Чипы измерят квадратными метрами

Минпромторг предлагает заложить в действующие механизмы субсидирования разработчиков электроники меры социальной поддержки сотрудников, в частности, льготы по ипотеке. Участники рынка еще в 2022 году просили министерство разработать такие схемы, утверждая, что проблемы с покупкой жилья вынуждают специалистов менять место работы. Минпромторг, по данным “Ъ”, со своей стороны просил распространить на отрасль меры социальной поддержки, аналогичные тем, которые Минцифры запустило для программистов, но власти идею не поддержали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Минпромторг опубликовал на regulation.gov.ru для общественного обсуждения обновленный проект постановления №1252, которое регулирует выделение субсидий на разработку компонентов. Документ предполагает, что компании, получившие субсидию, могут направлять часть внебюджетных средств, заложенных на реализацию проекта, на выделение сотрудникам материальной помощи для погашения ипотечных кредитов (до 10% от общей стоимости проекта, но не более 2 млн руб. в руки).

В министерстве пояснили, что «расчет параметров производился по итогам опросов экспертного сообщества на основании ориентировочной суммы возможного первоначального взноса ипотеки в крупных городах страны и будет зависеть от требуемого объема вложения внебюджетных средств в проект и решения компании, его реализующего». «Аналогичные предложения были сформированы в рамках изменений по 109-му постановлению правительства (также регулирует субсидирование разработчиков радиоэлектроники.— “Ъ”) и находятся на согласовании в профильных ведомствах»,— добавили в Минпромторге.

Разработчики и производители радиоэлектроники с 2022 года обсуждали с министерством необходимость мер социальной поддержки сотрудников, аналогичных тем, которые Минцифры предоставило работникам аккредитованных IT-компаний, говорит собеседник “Ъ” в отрасли. По его словам, обсуждались в том числе льготы по ипотечному кредитованию.

В 2022 году Минцифры запустило широкий пакет льгот для аккредитованных IT-компаний. В их числе новые механизмы грантовой поддержки, обнуление ставки налога на прибыль, снижение страховых взносов за сотрудников до 7,6%. В список мер поддержки сотрудников компаний вошли отсрочка от призыва на срочную службу, а также льготная ипотека под 5% годовых. По состоянию на 16 мая, сообщили “Ъ” в Минцифры, банками было выдано 12,3 тыс. льготных ипотечных кредитов на 108,9 млрд руб.

Минпромторг пытался разработать и утвердить у профильных ведомств пакет льгот, похожий на те, которые получили разработчики софта, говорит собеседник “Ъ”, близкий к крупному разработчику электроники: «Но идею не поддержали, поскольку власти опасаются, что в таком случае подобную поддержку запросят и другие отрасли».

Судя по всему, министерство, не имея возможности запустить комплексные механизмы социальной поддержки сотрудников радиоэлектронных предприятий, трансформирует имеющиеся инструменты субсидирования, считает глава консорциума «Базис» Арсений Брыкин. Он считает, что это «в любом случае позитивный знак». Новый инструмент стимулирования специалистов расширит возможности по привлечению и удержанию ключевых работников, соглашаются в «Микроне», называя инициативу «очень важной и своевременной».

Нерешенность жилищного вопроса демотивирует работников и приводит к смене места работы, подтвердили “Ъ” в Консорциуме дизайн-центров АКРП (объединяет 73 разработчика и производителя электроники) со ссылкой на опрос профильных компаний, который был проведен в декабре 2022 года. Из его результатов следует, что среди желаемых параметров льготной ипотеки для сотрудников предприятия перечисляли установку льготной ставки для сотрудников не выше 3%, снижение размера первоначального взноса до 10%, отмену требований банков по минимальному размеру зарплаты. Также есть необходимость включения в программу вторичного жилья и частных домов, а также возможности рефинансирования уже выданных работникам отрасли ипотек, говорится в отчете.

Никита Королев