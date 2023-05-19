Шерсти клок

В минувшую среду в Новосибирске состоялось первое собрание кредиторов автономной некоммерческой организации (АНО) «Клиника НИИТО», связанной со знаменитым Новосибирским научно-исследовательским институтом травматологии и ортопедии (НИИТО) имени Я. Л. Цивьяна, в отношении которой более года назад возбуждено дело о банкротстве. Дети, родители которых обращались в Русфонд за ортопедической помощью, в первую очередь за лечением тяжелых сколиозов, становились пациентами АНО «Клиника НИИТО» довольно часто, деньги на многоэтапные операции переводились Русфондом вперед. Таким образом, на момент объявления о банкротстве клиника задолжала Русфонду 69,7 млн руб. Вернуть эти деньги полностью точно не удастся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инна Кравченко

Фото: Из личного архива Инны Кравченко. Инна Кравченко

Фото: Из личного архива Инны Кравченко.

Лечение тяжелых сколиозов у детей — дело сложное. На позвоночник ребенку устанавливается металлическая конструкция, через год ее нужно раздвинуть, потому что ребенок растет, потом еще раздвинуть, еще, еще — несколько операций. Собирать деньги на каждую из них очень неудобно: трудно объяснить жертвователям, почему деньги собираются одному и тому же ребенку на одно и то же несколько раз. Поэтому обычно Русфонд собирает деньги на все требующиеся одному ребенку операции разом, а расходуются эти деньги постепенно. И детей таких много. Вот так и получилось, что в АНО «Клиника НИИТО» накопились деньги на последующие операции детям, которые были однажды прооперированы,— 69,7 млн руб.

Когда в отношении АНО возбудили дело о банкротстве, справедливо было бы эти деньги вернуть, распродав имущество клиники, но банкротство так устроено, что кредиторов много, а распродаваемого имущества мало, на всех не хватит.

Тут-то и начались странности. Претензии Русфонда обанкротившаяся клиника принялась оспаривать в суде — в этом нет ничего странного, это нормальное поведение банкрота. Странно то, что претензии Русфонда клиника-банкрот оспаривала, а претензии других кредиторов, связанных с бывшим коммерческим директором Новосибирского НИИТО Сергеем Поскочиным (объявлен в международный розыск по делу о хищении бюджетных средств в особо крупном размере),— не оспаривала. В итоге получилось так, что долг АНО «Клиника НИИТО» Русфонду был включен в реестр требований кредиторов в меньшей сумме — 49 млн руб., а долги клиники компаниям «Техинком», «Новая медицина» и «Логистикмед» были включены в полном объеме.

Это важно потому, что в результате Русфонд стал лишь одним из кредиторов (и не самым основным), не может влиять на решения собрания кредиторов. Это притом, что многие другие кредиторы Клиники НИИТО действуют заодно, связаны друг с другом и с бывшим директором института и — логично предположить — будут действовать в собственных интересах, а не в интересах детей — подопечных Русфонда. К сожалению, суд не увидел никакой связи перечисленных выше компаний ни между собой, ни с Поскочиным и не выстроил требования этих компаний в отдельную очередь, чтобы удовлетворить позже требований остальных кредиторов.

В этих условиях Русфонд не сможет эффективно влиять на процедуру банкротства, сможет просто смотреть и ждать, какую часть денег после распределения между всеми кредиторами, связанными с бывшим директором НИИТО, получится вернуть детям, нуждающимся в лечении тяжелых сколиозов.

Разумеется, юристы, представляющие интересы Русфонда в этом деле, сделают все, чтобы получить с банкротящейся клиники как можно большую часть долга, но, во-первых, речь уже идет не о 69 млн руб., а всего о 49 млн, а во-вторых, и эти деньги наверняка не будут выплачены в полном объеме. Продаваемого имущества клиники на всех кредиторов не хватит, а влиять на порядок продажи имущества Клиники НИИТО Русфонд не сможет.

От этой очевидной, но не признанной судами несправедливости дети, кажется, не пострадают. Новосибирский НИИТО, партнером которого была обанкротившаяся частная клиника, обещает, самостоятельно изыскав средства, доделать все операции, которые не успела доделать клиника-банкрот.

И все же эта происходящая в Новосибирске процедура банкротства оставляет тяжелое чувство. Если отвлечься от юридического крючкотворства, то какой-то базовый человеческий инстинкт подсказывает: в случае банкротства клиники надо бы сначала вернуть деньги больным детям, а потом уже пусть коммерческие компании — кредиторы грызутся в суде за остатки.

Инна Кравченко, журналист, специально для Русфонда