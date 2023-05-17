Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мишустин рассказал о росте реальных зарплат россиян на 3%

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что по итогам 2022 года заработные платы жителей России в реальном выражении выросли в среднем на 3%. В номинальном выражении рост составил около 13%. Такие данные господин Мишустин изложил на совещании президента страны Владимира Путина с членами правительства.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В ходе совещания глава государства попросил рассказать, насколько выросли зарплаты россиян относительно прошлого года. «Мы смотрели пока предварительные данные: в реальном — 3%, а в номинальном — примерно 13%. Это (за.— "Ъ") год»,— ответил Михаил Мишустин.

Кроме того, Владимир Путин попросил уточнить ключевые показатели инфляции в России «на сегодняшний день, вот сейчас». Михаил Мишустин сообщил, что годовая инфляция в России от мая 2022-го к маю 2023 года составляет 2,3%.

По данным Минэкономики, в феврале реальная заработная плата в России выросла на 2% в годовом выражении. В номинальном выражении зарплаты россиян в феврале выросли на 13,2% год к году. По данным Росстата, среднемесячная зарплата в стране в номинальном выражении составила 65 094 руб.

Согласно апрельским прогнозам Минэкономики, по итогам 2023 года зарплаты в реальном выражении с учетом инфляции вырастут на 5,4%, а в номинальном — на 10,9%. Минэкономики считает, что на рост реальных зарплат повлияет замедление инфляции, низкая безработица и конкуренция работодателей за рабочую силу.

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...