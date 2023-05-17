Мишустин рассказал о росте реальных зарплат россиян на 3%

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что по итогам 2022 года заработные платы жителей России в реальном выражении выросли в среднем на 3%. В номинальном выражении рост составил около 13%. Такие данные господин Мишустин изложил на совещании президента страны Владимира Путина с членами правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В ходе совещания глава государства попросил рассказать, насколько выросли зарплаты россиян относительно прошлого года. «Мы смотрели пока предварительные данные: в реальном — 3%, а в номинальном — примерно 13%. Это (за.— "Ъ") год»,— ответил Михаил Мишустин.

Кроме того, Владимир Путин попросил уточнить ключевые показатели инфляции в России «на сегодняшний день, вот сейчас». Михаил Мишустин сообщил, что годовая инфляция в России от мая 2022-го к маю 2023 года составляет 2,3%.

По данным Минэкономики, в феврале реальная заработная плата в России выросла на 2% в годовом выражении. В номинальном выражении зарплаты россиян в феврале выросли на 13,2% год к году. По данным Росстата, среднемесячная зарплата в стране в номинальном выражении составила 65 094 руб.

Согласно апрельским прогнозам Минэкономики, по итогам 2023 года зарплаты в реальном выражении с учетом инфляции вырастут на 5,4%, а в номинальном — на 10,9%. Минэкономики считает, что на рост реальных зарплат повлияет замедление инфляции, низкая безработица и конкуренция работодателей за рабочую силу.

Милена Костерева