Реальным зарплатам обещан нереальный рост

По новым оценкам Минэкономики, по итогам этого года зарплаты в реальном выражении (с учетом инфляции) вырастут на 5,4%, в номинальном рост составит 10,9%. В 2024–2026 годах прирост реальных зарплат сократится до примерно 2,5%. Напомним, по итогам 2022 года зарплаты выросли в номинальном выражении на 12,6%, однако из-за высокой инфляции в реальном они сократились на 1%.

Минэкономики полагает, что росту реальных зарплат будут способствовать замедление инфляции, низкая безработица и конкуренция работодателей за кадры. Напомним, в феврале безработица обновила исторический минимум в 3,5%. В 2023–2026 годах, по прогнозу Минэкономики, она останется примерно на том же уровне. В числе причин этого — выход на рынок труда относительно малочисленного поколения рожденных в 1990-х годах, частичная мобилизация и добровольное участие в военной операции, отъезд части работников за рубеж (подробнее см. “Ъ” от 22 ноября).

Если предположить, что все эти факторы продолжат воздействовать на рынок рабочей силы и дальше, то прогноз Минэкономики представляется вполне реалистичным. Впрочем, как отмечает эксперт ЦМАКП Игорь Поляков, из-за разных причин по-прежнему возможно сокращение объемов выпуска ряда категорий товаров производителями — в этом случае из-за меньшей потребности в рабочей силе по итогам 2023 года уровень безработицы может подрасти до 4%.

Отметим, что, по данным альтернативного прогноза ЦМАКП, по итогам этого года зарплаты вряд ли увеличатся больше чем на 1–2% в реальном выражении. Схожим образом динамику зарплатных предложений оценивают и кадровые агентства — пока на существенный рост зарплат могут рассчитывать скорее представители отдельных профессий, чем широкие категории сотрудников (подробнее см. “Ъ” от 27 марта).

Помимо роста зарплат Минэкономики ожидает и увеличение реальных доходов населения: на 3,4% — в 2023 году, на 2,6% — в 2024–2025 годах и на 2,7% — в 2026-м. Кроме зарплат факторами прироста станут адресная помощь семьям с детьми, индексация минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума, пенсий, социальных пособий и льгот. Напомним, адресные выплаты в России сейчас получают около трети всех семей с детьми.

Анастасия Мануйлова