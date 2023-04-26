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Коммерсантъ FM
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Полиция сняла все блоки

Завершено дело о вымогательстве у главы «Ростеха»

Завершено расследование уголовного дело о вымогательстве 11 млн руб. у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. По данным полицейского следствия, преступление совершили владелец Telegram-канала «Тушите свет», коммерческий директор телеведущей Ксении Собчак Кирилл Суханов, бывший главный редактор журнала «Татлер» Ариан Романовский (Кузьмин) и светский журналист Тамерлан Бигаев. Фигуранты, как считает следствие, требовали деньги у главы госкорпорации в качестве оплаты так называемых блоков — длительной блокировки негативной информации. Кирилл Суханов был задержан в ресторане после получения 800 тыс. руб. от доверенного лица главы «Ростеха».

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Расследованием уголовного дела о вымогательстве у главы «Ростеха» ГСУ ГУ МВД по Москве занималось полгода. В результате действия гендиректора ООО КС-2 Кирилла Суханова, Ариана Романовского, который в материалах дела фигурирует под своей настоящей фамилией — Кузьмин, а также светского репортера Тамерлана Бигаева были квалифицированы как вымогательство в особо крупном размере (ч. 3 ст. 163 УК РФ). Глава «Ростеха» Сергей Чемезов и его представитель Андрей Балдухаев признаны потерпевшими по делу.

Как ранее сообщал «Ъ», уголовное дело было возбуждено 24 октября 2022 года после подачи заявления от имени господина Чемезова в полицию. А уже поздно вечером следующего дня в баре Regent, который находится в здании отеля «Арбат» в Плотниковом переулке, был задержан Кирилл Суханов. Оперативники задержали коммерческого директора телеведущей Ксении Собчак после передачи ему Андреем Балдухаевым 800 тыс. руб. Утром 26 октября был задержан Ариан Романовский (Кузьмин), а спустя еще несколько дней и Тамерлан Бигаев.

По версии следствия, обвиняемые требовали от господина Чемезова 11 млн руб. за блокировку негативных сведений о нем в Telegram-канале «Тушите свет». Канал специализировался на светской жизни, его владельцем был Кирилл Суханов, а двое его подельников администрировали канал.

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Коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов

Коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский

Бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Журналист Тамерлан Бигаев

Журналист Тамерлан Бигаев

Фото: Социальные сети Тамерлана Бигаева

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Коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Журналист Тамерлан Бигаев

Фото: Социальные сети Тамерлана Бигаева

Следствие установило, что вымогательство началось после того, как 22 октября 2022 года на канале был опубликован пост о присутствии главы «Ростеха» на дне рождения у своего знакомого, который после переговоров с владельцем канала был удален. Однако представителю главы «Ростеха» при этом пояснили, что не допустить появления подобных постов в дальнейшем можно лишь в случае оплаты «блока».

Подобные требования в «Ростехе», а потом и в полиции сочли незаконными. Сейчас фигуранты свою вину не признают. При этом Кирилл Суханов во время судебного заседания, на котором ему избиралась мера пресечения, признал факт получения денег и говорил, что готов извиниться перед главой «Ростеха».

Интересно, что в рамках расследования был проведен обыск и в доме Ксении Собчак. После этого телеведущая экстренно покинула Россию, но потом вернулась. Сейчас в материалах дела она не фигурирует.

Арест обвиняемых в последний раз был продлен до 24 июня. В среду Мосгорсуд отказался его изменить.

Владислав Трифонов

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