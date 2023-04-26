Следствие по делу о вымогательствах у Чемезова завершено

Следствие по делу о вымогательстве 11 млн руб. у главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова завершено. Об этом сообщила адвокат одного из фигурантов — коммерческого директора компании Ксении Собчак «Осторожно Media» Кирилла Суханова — на заседании по жалобе на решение о продлении их ареста. Мосгорсуд также утвердил решение Тверского суда о продлении ареста Кириллу Суханову, а также бывшему главному редактору журнала Tatler Ариану Романовскому (Кузьмину) и журналисту Тамерлану Бигаеву. Они останутся в СИЗО до 24 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Чемезов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Сергей Чемезов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Вчера были проведены последние процессуальные действия, нас уведомили об окончании предварительного следствия»,— сказала адвокат Кирилла Суханова (цитата по «Известиям»).

Кирилл Суханов, Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев обвиняются по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере). По версии следствия, они требовали у Сергея Чемезова 11 млн руб. за удаление порочащих его постов в Telegram-канале «Тушите свет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кирилл Суханов Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов Ариан Романовский Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов Тамерлан Бигаев Фото: Социальные сети Тамерлана Бигаева Следующая фотография 1 / 3 Кирилл Суханов Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов Ариан Романовский Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов Тамерлан Бигаев Фото: Социальные сети Тамерлана Бигаева

Они находятся в СИЗО с конца октября 2022 года. 1 марта Тверской суд продлил их арест до 24 июня. На том же заседании их адвокат Дмитрий Малютов сообщил, что его подзащитным предъявили окончательное обвинение по делу.

Подробнее о деле — в публикации «Ъ» «Свет тушат — щепки летят».

Олеся Павленко