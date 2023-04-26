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Коммерсантъ FM
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Следствие по делу о вымогательствах у Чемезова завершено

Следствие по делу о вымогательстве 11 млн руб. у главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова завершено. Об этом сообщила адвокат одного из фигурантов — коммерческого директора компании Ксении Собчак «Осторожно Media» Кирилла Суханова — на заседании по жалобе на решение о продлении их ареста. Мосгорсуд также утвердил решение Тверского суда о продлении ареста Кириллу Суханову, а также бывшему главному редактору журнала Tatler Ариану Романовскому (Кузьмину) и журналисту Тамерлану Бигаеву. Они останутся в СИЗО до 24 июня.

Сергей Чемезов

Сергей Чемезов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Сергей Чемезов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Вчера были проведены последние процессуальные действия, нас уведомили об окончании предварительного следствия»,— сказала адвокат Кирилла Суханова (цитата по «Известиям»).

Кирилл Суханов, Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев обвиняются по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере). По версии следствия, они требовали у Сергея Чемезова 11 млн руб. за удаление порочащих его постов в Telegram-канале «Тушите свет».

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Кирилл Суханов

Кирилл Суханов

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Ариан Романовский

Ариан Романовский

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Тамерлан Бигаев

Тамерлан Бигаев

Фото: Социальные сети Тамерлана Бигаева

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Кирилл Суханов

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Ариан Романовский

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Тамерлан Бигаев

Фото: Социальные сети Тамерлана Бигаева

Они находятся в СИЗО с конца октября 2022 года. 1 марта Тверской суд продлил их арест до 24 июня. На том же заседании их адвокат Дмитрий Малютов сообщил, что его подзащитным предъявили окончательное обвинение по делу.

Подробнее о деле — в публикации «Ъ» «Свет тушат — щепки летят».

Олеся Павленко

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