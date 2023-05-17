Bloomberg: Россия согласилась продлить зерновую сделку

Соглашение по вывозу украинского зерна будет продлено, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных турецких чиновников. По их словам, Россия «пока что» согласилась продолжить участие в соглашении. Как ожидается, официально о решении объявят сегодня, 17 мая. 18 мая истекает срок зерновой сделки.

Украина пока не подтвердила продление соглашения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня во время пресс-колла призвал «просто дождаться», когда будет объявлено о принятом Россией решении, подробностей он не привел.

Зерновая сделка была согласована в июле 2022 года Россией и Украиной при участии Турции и ООН. В марте 2023-го вице-премьер Украины Александр Кубраков заявил, что действие сделки продлили еще на 120 дней. МИД России настаивал, что она продлена только на 60 дней. Москва неоднократно жаловалась, что не выполняются ее условия, касающиеся снятия препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.

Подробнее о переговорах по сделке — в материале «Ъ» «Зерно уплывает».

Лаура Кеффер