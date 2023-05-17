В Ярославле задержали девушку, облившую краской баннер в поддержку СВО

В Ярославле полиция установила 19-летнюю девушку, облившую краской баннер с буквой «Z». Об этом сообщил телеграм-канал «Ярославль Главный», опубликовавший видеозапись самого происшествия и беседы с задержанной. Девушка на видеозаписи сообщила, что сделала это «от личного неспокойствия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Как сообщал портал Yarnews, баннер на здании Центра патриотического воспитания подвергся нападению утром 9 мая 2023 года. Краской оказались также залиты стена дома и тротуар.

Источник в правоохранительных органах подтвердил «Ъ-Ярославль», что девушка установлена. Информации о возбуждении уголовного дела пока нет. «Ъ-Ярославль» сообщал, что в 25 сентября 2022 года баннер был подожжен. Поджигателя признали виновным в вандализме, он получил полтора года лишения свободы условно.

Антон Голицын