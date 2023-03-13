Жителю Ярославля дали условный срок за поджог баннера с символом «Z»

Мировой судья Кировского районного суда Ярославля вынес приговор жителю города 1983 года рождения за поджог баннера с символом «Z», размещенного на здании Центра патриотического воспитания, сообщила «Ъ» пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.

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Как установил суд, мужчина поджег баннер 25 сентября 2022 года в 23:23. Центр патриотического воспитания (бывший Дом офицеров) выходит фасадом на Красную площадь, одну из центральных в Ярославле. До здания правительства области от него около 500 м. Баннер загорелся, но сразу потух. Ущерб ГАУ ЯО «Центр патриотического воспитания» составил 35 тыс. руб. Уже днем 26 сентября баннер был заменен на аналогичный.

Подозреваемый в поджоге был задержан спустя несколько дней. Как сообщали в УФСБ России по Ярославской области, ранее он был судим за грабеж, браконьерство и сбыт наркотиков.

Ярославец признан виновным в вандализме (ч. 2 ст. 214 УК РФ), ему назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

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Антон Голицын, Ярославль