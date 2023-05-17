Краснодарцы перешли «Урал»

Соперником ЦСКА по суперфиналу Фонбет Кубка России стал «Краснодар». Он прорвался в него, одолев во втором этапе финала «Пути регионов» на своем поле «Урал» — 2:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Победив «Урал», «Краснодар» (в центре — Кайо) во второй раз в своей истории вышел в финал Кубка России

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Победив «Урал», «Краснодар» (в центре — Кайо) во второй раз в своей истории вышел в финал Кубка России

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Переформатированный розыгрыш Кубка России подарил немало аномалий, и оконфузились в нем сразу несколько фаворитов. Но состав решающего раунда, как ни крути, сенсационным не вышел.

Даже странно, учитывая огромное количество сенсаций, родившихся по ходу состязания, что в итоге в нем все равно пересекутся два безусловных отечественных гранда.

ЦСКА попал в него из «Пути РПЛ», «Краснодар» — из «Пути регионов», в венчавшей его встрече справившись с последней надеждой аутсайдерского отряда на большой взлет.

Правда, все в этом «малом» кубковом финале было зыбко. Собравший просто гигантскую по нынешним временам, когда полупустые или даже пустые трибуны — почти что норма, аудиторию в три с половиной десятка тысяч человек краснодарский стадион забурлил, почувствовав запах вот-вот польющейся фонтаном из соперника крови, быстро, едва сопернику нанесли первую рану. Причем, в роли главного хищника выступил персонаж неожиданный.

В основе «Урала» в первую очередь обращала на себя внимание гренадерских параметров фигура вратаря. Дело в том, что им был не дисквалифицированный Сергей Помазун, а резервист Олег Баклов, про которого толком ничего известно не было: надежен ли, в каких аспектах хорош? И вот он показал, что к важному матчу неплохо подготовился, справившись с непростым ударом Ильзата Ахметова. Но после него был угловой, и тут уж Баклов не устоял. Кайо — это вообще-то могучая скала в центре краснодарской обороны, никогда не претендовавшая на бомбардирские лавры. Но глядя на то, как он взлетает в воздух посреди бесполезных опекунов, как хитро, с отскоком от земли, так и не разгаданным вратарем, бьет головой, можно было решить, что забивать для бразильца — занятие привычное.

А вскоре Эдуард Сперцян еще раз исполнял подачу с той же точки. И опять на нее откликнулся Кайо, буквально протаранивший крепким телом возникшие перед ним хлипкие уральские барьеры. Теперь он бил ногой, но в ворота на этот раз чуточку не попал. Впрочем, впечатление все равно было такое, что и так-то отстающий в счете «Урал» вот-вот сомнут: слишком в классном тонусе «Краснодар».

Но прошло несколько минут — и настроение у публики радикально изменилось. «Урал», получив пробоину, потихоньку адаптировался к игре, как следует вошел в нее. И выяснилось, что краснодарский прессинг его не так уж пугает — его вполне можно разбивать. А еще — что и гости способны проводить недурные атаки.

Одна из них вылилась в интересный, через серию толковых передач перевод мяча с правого фланга к левому краю штрафной, откуда с ходу стрельнул Андрей Егорычев. Выстрел был не то чтобы смертельный. И вратарь Матвей Сафонов угадал с его траекторией. Оставалось только отбить мяч правильно — пожестче, куда-нибудь в сторону. Сафонов отбил его мягко и прямо перед собой, на ногу Эрику Бикфалви. «Урал», только что выглядевший обреченным на мучения, счет сравнял, а сравняв, уже совсем не мучился.

Впрочем, не мучился он ровно до начала второго тайма, который «Краснодар» открыл бодрыми наскоками. В какой-то момент показалось, что «Урал» все-таки отбился, что дождался штиля, но ощущение оказалось обманчивым. Беда пришла оттуда же, откуда в первом тайме.

«Краснодар» заработал очередной угловой. Только теперь вместо привычной подачи он исполнил розыгрыш — с виду, надо сказать, довольно скучный и монотонный. Но скучно было до того мгновения, когда, приняв мяч в трех десятках метров от ворот, Михайло Баньяц вдруг запустил его в них аккуратным «парашютиком». «Парашютик» удался практически идеально. Практически — потому что мяч все же не влетел в сетку, а стукнулся в штангу за спиной обескураженного Баклова. Но разницы, по сути, никакой. До перерыва отскок помог «Уралу», сейчас — подобравшему его форварду «Краснодара» Джону Кордобе.

Краснодарцы упустили возможность уверенно добить «Урал» в концовке, когда Лео Гогличидзе сбил Кордобу в штрафной.

Нарушение было очевидным, но VAR не дал умереть интриге, зафиксировав перед ним офсайд. Екатеринбуржцев эта удача тем не менее не спасла.

Суперфинал Кубка России, в котором краснодарский клуб встретится с ЦСКА, состоится 11 июня в «Лужниках». И это будет второй шанс в истории «Краснодара» добраться до трофея. Предыдущий он упустил в 2014 году, проиграв в кубковом финале по пенальти «Ростову».

Алексей Доспехов