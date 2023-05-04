Армейцы перешли «Урал»

Первым участником суперфинала Фонбет Кубка России стал ЦСКА, который в ответной встрече финальной стадии «Пути РПЛ» взял верх — 2:1 — в гостях над «Уралом». Екатеринбургский клуб отправился сражаться за право снова встретиться с армейцами во второй этап финала «Пути регионов». В нем его оппонентом будет «Краснодар», в серии пенальти после ничьей — 0:0 — в основное время одолевший дома главную сенсацию турнира — выступающий во втором по рангу дивизионе «Акрон».

«Акрон», выскочка номер один отечественного футбольного сезона, закаленный победами над «Торпедо», «Локомотивом», «Динамо» и «Спартаком», не пасовал, конечно, и перед «Краснодаром». Это была уже привычная картина: никому не известный еще полгода назад тольяттинский клуб давят, душат, а он, пусть напрягаясь и надрываясь, раз за разом отбивает чужие наскоки. И вся краснодарская красота наподобие той, что выдал отдавший Жуану Батчи волшебный пас пяткой Ильзат Ахметов, пропадает впустую — «Акрон» держится. На тоненького, но держится и иногда даже устраивает острые вылазки в чужие владения. Удар Никиты Салтыкова благодаря подкорректировавшему его траекторию рикошету, допустим, таил в себе ничуть не меньше угрозы, нежели удар Батчи.

Этот клуб-аномалию было ничем не сломать. Во втором тайме «Краснодар», казалось, еще слегка добавил темпа и вариативности. Но гостей это обстоятельство не смущало нисколько. Они словно знали, что, даже если вдруг разок-другой дрогнут, удача все равно обязательно наградит их за дерзость. Ну, как в том эпизоде, когда краснодарский форвард Джон Кордоба выдал трюк из категории ультрасложных и ультраэффектных: завершись все так, как хотел футболист «Краснодара», конкурентов в битве за приз автору лучшего гола сезона у него, скорее всего, было бы немного. Кордоба сражался с защитником, стоя боком к воротам. Пробить было невозможно. Кордоба пробил. Он боковой частью стопы подсек мяч вверх, и тот плавно, «парашютиком» опускался в ворота. А безупречный голкипер «Акрона» Сергей Волков впервые остался в дураках. Ничто ему уже не могло помочь — кроме перекладины, в которую мяч в итоге стукнулся.

А градус напряжения, градус краснодарской злости, желания избежать печальной участи поверженных тольяттинцами предшественников с амбициями и возможностями после этого все поднимался и поднимался. Но, разумеется, «Акрон» устоял, и матч вырулил к серии пенальти.

А в ней на первый план вышел уже краснодарский голкипер Матвей Сафонов, в бесподобных прыжках отразивший удары Евгения Песегова и Владимира Азарова и оборвавший невероятную череду успехов тольяттинцев. Они, в отличие от соперников, покинули Кубок России.

ЦСКА выбил себе кубковый суперфинал в противостоянии с «Уралом», который играл в свой обычный футбол, тот, что две недели назад принес ему полную перспектив ничью — 1:1 — в московском матче. Строго говоря, он выглядит, скажем так, странно, старомодно. Это такой футбол, когда команда с удовольствием отдает сопернику мяч, а потом обороняется как-то совсем не трендово, что ли,— низко, мягко. Похоже на бесконечную игру с огнем, которая обязана рано или поздно вылиться в катастрофу. Но ведь в этом стиле, который скверно работает в чемпионате, в Кубке России «Урал» умудрился добраться до очень заметной стадии.

И опять у него все срасталось. Однажды, правда, беды он избежал чудом. ЦСКА провел шикарную атаку, увенчанную тонким пасом Ивана Облякова на Константина Кучаева, выскочившего чертиком из табакерки из засады. «Урал» выручило чутье вратаря Ильи Помазуна, заранее почувствовавшего запах жареного и успевшего выброситься навстречу Кучаеву.

Но с углового, который был назначен после этого броска Помазуна, ЦСКА все-таки забил и в течение нескольких минут наверняка недоумевал по поводу того, почему арбитр Сергей Иванов не торопится гол засчитывать: вроде бы причин для отмены нет. Но VAR подтвердил их наличие. Мяч влетел в сетку от Антона Заболотного и по дороге, на самой ленточке коснулся стоявшего, получается, чуточку впереди другого армейца — Мойзеса. То есть и без него он очутился бы в воротах, но это лишнее касание заставило Иванова все равно фиксировать офсайд.

А «Урал» продолжал в прежнем ключе, словно был уверен, что в Кубке неуязвим, что в этом-то турнире его ничем не взять. Однако лимит везения оказался не беспределен. В компенсированное к первому тайму время Эммерсон допустил совершенно дурацкую потерю в стороне от штрафной, в ситуации, когда у него под рукой имелось множество безопасных вариантов. Армейцы быстренько перевели нежданно доставшийся им мяч в свободную зону, откуда в дальний угол метко пальнул Хесус Медина.

«Урал» воскресил миф о свой феноменальной кубковой живучести сразу после перерыва. Рай Влут протащил мяч в штрафную ЦСКА, а там, борясь с Игорем Дивеевым, как-то чересчур уж картинно упал. Иванов, посмотрев повтор эпизода, в котором контакт между игроками были эфемерным, наверняка заслужил проклятия в свой адрес от армейских болельщиков. Но пенальти был назначен, и артистичный Влут его реализовал.

Счастье «Урала» было недолгим. На второй тайм тренер ЦСКА отправил на острие атаки вместо живчика Константина Кучаева долго никому не уступавшему эту позицию «столба» Федора Чалова. Замена оказалась в масть. Впрочем, в комбинации, которая привела к голу, стоит выделить очередной изумительный пас Облякова слева, после которого Чалову выпало расстреливать Помазуна из абсолютно убойного положения.

«Урал» после этого наконец осмелел, игра оживилась. Но ЦСКА преимущество сохранил, хотя пережил в концовке неприятный момент: Юрий Железнов отправил мяч в перекладину. Армейцы вышли в суперфинал Кубка России, который состоится 11 июня. «Уралу» же предстоит теперь встреча 17 мая в главном финале «Пути регионов» с «Краснодаром».

Фонбет Кубок России «Путь РПЛ». Финал. Ответный матч. «Урал»—ЦСКА 1:2 (Влут, 51 (пен.) — Медина, 45+3; Чалов, 57). Первый матч — 1:1. ЦСКА вышел в суперфинал Кубка России. «Урал» — во второй этап финала «Пути регионов». «Путь регионов». Финал. Первый этап. «Краснодар»—«Акрон» (Тольятти, первая лига) 0:0 (серия пенальти — 4:2). 17 мая на втором этапе финала «Пути регионов» «Краснодар» сыграет с «Уралом». Победитель матча встретится 11 июня в суперфинале с ЦСКА.

Алексей Доспехов