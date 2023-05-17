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Коммерсантъ FM
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Продавцы держат дистанцию

Какие моменты нужно учесть при реализации жилья по доверенности

Треть сделок на ЦИАНе проходит с помощью электронной подписи, выяснил “Ъ FM”. Недвижимость таким образом можно продать дистанционно, не приезжая из-за границы. Главное — иметь действующий биометрический загранпаспорт. За последний год резко увеличилось и число сделок по доверенности, особенно в Москве. А вместе с этим активизировались мошенники. Как обезопасить себя при покупке жилья через доверенных лиц? И можно ли в этом случае рассчитывать на скидку? Выясняла Аэлита Курмукова.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Уехали, но оставили доверенных лиц. По данным инветскомпании «Флип», в прошлом году 50% сделок на вторичном рынке жилья были совершены через нотариальную доверенность. А в «НДВ Супермаркет Недвижимости» считают, что четверть, но у них данные по февраль 2023-го включительно. В любом случае это абсолютный рекорд после начала СВО. До этого по доверенности, по разным данным, продавали всего 5% жилья.

На этом фоне увеличилось и число мошенников, предупреждает партнер адвокатского бюро NSP Арсен Аюпов: «Прикрываясь доверенными лицами, пытаются несколько раз продать один объект недвижимости. Это может быть фейковая доверенность. Не факт, что мошенник таким образом надеется выручить всю сумму, но развести кого-то на аванс, наверное, можно.

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Также бывает, что доверенность со штампом нотариуса, но отозванная. Здесь может быть момент непрямого мошенничества. Было несколько брокеров, которые продавали один и тот же объект недвижимости. Но у кого-то доверенность отозвали, а те решили попробовать продать и продали».

Заключив сделку с таким нечестным брокером, недвижимость придется вернуть и идти разбираться в суд. Проверять нужно не только подлинность документа, но и самого продавца, говорит директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова:

«Весь пакет документов, который должен быть предоставлен, в том числе и аспекты, связанные с юридической чистотой, правоспособностью, дееспособностью личности, относится к продавцу. То есть к тому лицу, кто подписал доверенность, выдал ее. Если же мы говорим о проверке такого разрешения, сейчас есть открытые сервисы, где можно посмотреть, отзывалось оно или нет».

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Доверенности проверяют на сайте Федеральной нотариальной палаты. Однако собеседники “Ъ FM” предупреждают: база может висеть, например, из-за технического сбоя, и отзыв не всегда отображается в моменте. Идеальный вариант — найти нотариуса, который составлял доверенность. Но чаще их делают в консульствах за границей, и тут уже сложнее.

Чтобы обезопасить клиентов, риэлторы прибегают к онлайн-форматам, делится генеральный менеджер Kalinka Russia Алексей Чумалов: «Мы проводим сделки с доверенностью через нотариуса и придумали схему с использованием Zoom. Человек, который продает недвижимость таким способом и при этом находится в другой стране, выходит на связь с нотариусом через эту программу во время подписания, показывает паспорт и показывается сам.

Эти материалы прикладываются в дело нотариуса. И в моменте подтверждается действие этой доверенности, что она не отозвана».

Еще один вариант продать квартиру дистанционно из-за границы — сделать электронную подпись. Для этого не нужно приезжать в Россию, говорит проектный менеджер продукта «Циан.Сделка» Олеся Бакурская: «Нужно иметь подтвержденную учетную запись на "Госуслугах" и загранпаспорт нового образца. Там есть биометрический чип, содержащий информацию, которую смартфон считывает через NFC-модуль и таким образом удостоверяет клиента, участника сделки дистанционно».

Такая услуга стоит всего 6 тыс. руб., но при этом собственника объекта придется проверять самому. И если при покупке жилья экономкласса у владельца можно попросить предоставить справку от нарколога и психиатра, то на рынке премиальной недвижимости такая опция не принята. И тут уже заказывают юридическое сопровождение. Цена доходит до 300 тыс. руб., а иногда она исчисляется процентами от суммы объекта. А вот на скидку при покупке недвижимости по доверенности рассчитывать не стоит, предупреждают риэлторы. Сторговать можно максимум 5%.

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