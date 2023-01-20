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Коммерсантъ FM
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Собственникам облегчили путь в Росреестр

Какая опция стала доступна владельцам жилья на «Госуслугах»

Защитить квартиру от «черных риэлторов» теперь можно с помощью одного щелчка мышки. На портале «Госуслуги» появилась возможность запретить сделки с недвижимостью без личного участия владельца. Для этого нужно внести специальную пометку в Единый государственный реестр, сообщает Минцифры. Потребуется только учетная запись на «Госуслугах» и приложение «Госключ» с усиленной квалифицированной электронной подписью.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

После этого документы, поданные по доверенности без присутствия самого собственника, будут возвращаться заявителю, пояснил руководитель проекта «Контур.Реестро» Константин Ташлыков: «В течение пяти рабочих дней сотрудники Росреестра вносят соответствующую запись в государственный реестр. Она гарантирует, что без личного присутствия никто вашу квартиру продать не сможет. Даже если у кого-то будет злой умысел или поддельная доверенность, сделать это без вас не получится.

На «Госуслугах» появилась возможность запретить сделки с недвижимостью без личного присутствия

При этом вы сами можете воспользоваться электронной цифровой подписью и сделать это в удобном онлайн-формате без каких-либо дополнительных действий. Это очень актуально, если вы являетесь одиноким или пожилым человеком, боитесь, что вас обманут. Для остальных это скорее дополнительная опция. В принципе она есть у каждого гражданина, и каждый может ею воспользоваться».

Сам механизм запрета на сделки без владельца действует уже 10 лет — сейчас же процесс его активации максимально упростили. Юристы считают схему довольно надежной. Она допускает только одно исключение: сделки, когда основанием для перерегистрации прав собственности является решение суда или требование судебного пристава-исполнителя. В этом случае запретительная запись в ЕГРН не учитывается.

Наложить табу на манипуляции с жильем в первую очередь должны пожилые люди, советует партнер адвокатского бюро «Юрлов и партнеры» Александр Кадетов: «Есть две основные проблемы, которые закрывались с помощью этого инструмента. Первая — совершение разного рода сделок с недвижимостью по доверенности, выданной заинтересованными нотариусами, либо совершение сделок в электронном виде через нотариусов, когда они сами предоставляют документы по своим электронным каналам связи в Росреестр.

Таким образом, была вероятность, что злоумышленники могут заинтересовать нотариуса и получить от него или доверенность на совершение сделок, или через него подать документы в Росреестр и зарегистрировать сделку по переходу права собственности на недвижимое имущество.

Злоупотребления и утечки возможны в любом случае. Стопроцентных способов защиты не существует, но в данной ситуации этот инструмент позволяет застраховаться от наиболее явных способов, которыми ранее пользовались злоумышленники».

Ситуация с переоформлением чужой недвижимости на мошенников обострилась около двух лет назад. Осенью 2021-го проблему признали и в Росреестре. В частности, о криминальных сделках рассказывали представители ведомства по Подмосковью. Последний громкий случай произошел на этой неделе в столице — о нем сообщил телеканал РЕН ТВ.

Пожилая москвичка уехала на Кипр, пробыла там три года, а когда вернулась, обнаружила в своей квартире в центре Москвы новых жильцов. Они рассказали, что в декабре купили ее у женщины, которая представилась собственницей и предоставила все необходимые для сделки документы. Всего же, по неофициальным данным, оборот «черных риэлторов» составляет до 300 млрд руб. в год.

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Светлана Белова

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