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Коммерсантъ FM
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Апелляция подтвердила приговор экс-президенту Франции Николя Саркози

Бывший президент Франции Николя Саркози сегодня приговорен по апелляции к трем годам лишения свободы, двум годам условно и одному — реального заключения, по так называемому делу о прослушке.

Николя Саркози

Николя Саркози

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Николя Саркози

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Тем самым был подтвержден приговор, вынесенный более двух лет назад — в марте 2021 года.

Обвинения в коррупции, злоупотреблении влиянием и причастности к нарушению тайны следствия Николя Саркози были предъявлены в 2014 году.

По мнению следователей, с которыми сегодня вновь согласился суд, Николя Саркози, пытался вместе со своим адвокатом Тьерри Эрзогом подкупить судью Жильбера Азибера, чтобы получить секретную информацию о ходе «дела Бетанкур» — истории с якобы незаконно полученными от владелицы L’Oreal Лилиан Бетанкур средствами на избирательную кампанию.

Экс-президент и его защита намерены подать кассационную жалобу на решение суда. Это приостановит до ее рассмотрения все возможные действия по исполнению приговора. Об этом заявила адвокат господина Саркози Жаклин Лаффон.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Экс-президенту Франции выпал трудный год».

Алексей Тарханов, Париж

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