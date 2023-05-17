Пострадавший от украинских обстрелов белгородский бизнес может получить до 3 млн рублей кредита под 1% годовых

Белгородские предприниматели, чей бизнес пострадал от обстрелов со стороны Украины, могут получить льготный кредит в размере до 3 млн руб. на срок до трех лет под 1% годовых. Об этом в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте» рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, такая мера поддержки стала благодаря поручению президента РФ Владимира Путина и решению министра экономического развития РФ Максима Решетникова. Регион получил на эти цели 100 млн руб.

Господин Гладков отметил, что помощью воспользовались «несколько десятков предприятий». По данным регионального министерства экономического развития, льготные кредиты оформили 14 предприятий и индивидуальных предпринимателей. Среди них — типография «Константа принт», пострадавшая от обстрела 1 апреля 2022 года и несколько сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств.

Ранее федеральные власти также выделили Белгородской области 800 млн руб. на помощь бизнесу. Поддержку в виде 46 грантов на общую сумму 397 млн руб. уже получили 28 предприятий и 18 индивидуальных предпринимателей. С 10 мая идет прием заявок на второй этап.

По постановлению облправительства, гранты выделяются на строительство или реконструкцию нежилых помещений, аренду земли или сооружений, капремонт зданий и ремонт оборудования, на приобретение основных средств, сырья или «товаров для осуществления предпринимательской деятельности», а также на техприсоединение к сетям и оплату коммунальных услуг. При этом крупный ущерб будут компенсировать частично, чтобы охватить максимальное число пострадавших.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Миллионы пройдут по границе».

Александр Прытков

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