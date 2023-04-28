Миллионы пройдут по границе

Белгородские власти начали принимать заявки на получение грантов на «восстановление или поддержание деятельности» бизнеса, пострадавшего в результате украинских обстрелов. На эти цели пойдет большая часть из почти 800 млн руб., которые в начале апреля правительство РФ направило региону из резервного фонда. С учетом общего объема средств крупный ущерб будут компенсировать частично, чтобы охватить максимальное число пострадавших. Представители бизнеса отмечают, что такая схема не совсем справедлива, но признают ограниченность возможностей областного бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Постановление правительства региона «Об утверждении Порядка предоставления в 2023 году грантов в форме субсидий субъектам предпринимательской деятельности, а также физлицам, применяющим специальный налоговый режим “Налог на профессиональный доход”, пострадавшим в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины и террористических актов, на восстановление и (или) поддержание деятельности» было принято 20 апреля. Из документа следует, что на грант могут рассчитывать предприниматели и самозанятые. Средства выделяются из областного и федерального бюджетов. Фактически речь идет об освоении части федеральных средств в 1 млрд руб., которые правительство России 7 апреля распределило между Крымом, Белгородской, Брянской и Курской областями (Белгородчина получает 796 млн руб.) на условиях местного софинансирования (не менее 1%). В распоряжении федерального правительства говорится, что совокупно в четырех регионах гранты должны получить «не менее» 106 предпринимателей, а поддержку «при содействии государственной микрофинансовой организации» — не меньше 50 самозанятых.

Белгородские гранты выделяются на строительство или реконструкцию нежилых помещений, аренду земли или сооружений, капремонт зданий и ремонт оборудования, на приобретение основных средств, сырья или «товаров для осуществления предпринимательской деятельности», а также на техприсоединение к сетям и оплату коммунальных услуг. Деньги предоставляются по итогам отбора. В случае неосвоения или получения областью дополнительных средств проводится повторный отбор.

Заявитель не может быть иностранным юрлицом, не должен находиться в процессе реорганизации или уже получать средства из облбюджета на восстановление после обстрелов. Также из потенциальных получателей исключены аграрии и пищепром (в документе этот пункт не объясняется). Получившие грант должны продолжить (или возобновить) работу в Белгородской области в течение года. В заявке нужно предоставить копию акта обследования пострадавшего имущества и (или) копию постановления СКР о возбуждении уголовного дела или о признании потерпевшим. Также прикладывается отчет об оценке имущества специализированной компанией и ряд других документов.

Если у предпринимателя отсутствует доступ к имуществу, он может претендовать максимум на 500 тыс. руб. (напомним, в регионе закрыты для посещения 15 приграничных населенных пунктов). При подтвержденной сумме ущерба до 1 млн руб. грант составит 100% от размера потерь, от 1 до 5 млн — 70%, от 5 до 10 млн — 60%, от 10 до 100 млн — 50%, более 100 млн — 40%, но в диапазоне от 50 до 100 млн руб.

26 апреля в правительстве Белгородской области сообщили, что первые предприниматели уже подали заявки, а всего на гранты претендуют более 100 бизнесменов и компаний. «Наибольшее количество пострадавших находится в Белгородском районе и Шебекинском городском округе. 37 заявок ожидают в ведомстве в ближайшее время. Около 30 заявок поступят во втором этапе отбора, который пройдет с 10 по 20 мая,– рассказали в облправительстве.– Работа продолжится до 15 декабря по мере поступления заявок. Первые перечисления средств планируется осуществить после 10 мая».

В настоящее время на компенсацию планируется направить 703 млн руб. федеральных и областных средств, рассказали в правительстве. Замначальника департамента промышленности и предпринимательства региона Владимир Зябрев объяснил градацию процентов желанием властей распределить полученные средства «на максимальное количество потерпевших».

В правительстве области пояснили "Ъ", что именно на гранты, исходя из соглашения региона с Минэкономразвития, из федерального бюджета для субъекта предусмотрено 696,2 млн руб.; еще 7 млн руб. составит областное софинансирование. Невозможность получения грантов предприятиями АПК там не объяснили, но сослались на федеральные правила, по которым регионы с введенным средним уровнем реагирования могут устанавливать «приоритетные виды деятельности для предоставления поддержки». В правительстве пояснили, что акты обследования повреждений, копии которых нужно предоставлять с заявкой, должны составляться комиссией, утверждаемой органом местного самоуправления. Размер же грантов рассчитан «на основании имеющихся данных об ущербе бизнесу с момента начала обстрелов с учетом расходования средств до конца 2023 года».

Гендиректор пострадавшей компании «Химтекс» (поставляет сырье для лакокрасочных изделий) Наталья Мельник, подавшая документы на компенсацию ущерба (может претендовать на 40%, составляющие 90,1 млн руб.), сообщила, что на ее предприятии сумма ущерба составила 235 млн руб. «Сгорело все. Ни одного человека мы не уволили, полностью платили заработную плату и налоги. На свои средства уже подвели электроэнергию, произвели полный демонтаж металлоконструкций, сделали монтаж усиления, вычистили территорию, восстанавливаем оборудование, которое у нас было»,– рассказала госпожа Мельник.

Директор шебекинской ГК «Инбитек» (производит металлоконструкции и изделия; понесла ущерб от обстрелов в 1 млн руб. без учета простоев и потери части заказов) Игорь Чернов рассказал "Ъ", что компания будет готовить заявку на грант: «О справедливости в этой ситуации говорить тяжело. Понятно, что если предприятие на корню уничтожено, как сгоревший “Химтекс” либо торговый центр, то 40% от стоимости убытков вряд ли хватит для восстановления до первоначального вида. Логика, порядок и алгоритм до конца не ясны. Малые предприятия иногда просто не знают, что делать, да и специалистов для подготовки документов у них нет. Целесообразно было бы создать систему “одного окна”. Но в целом ответственные исполнители на местах заметно активизировались, и я доволен скоростью отработки вопросов и отношением к нам региональных властей».

Наилучшим механизмом оказания поддержки господин Чернов видит создание федеральных целевых программ: «Но в целом государство начинает делать правильные шаги. Вышло письмо Центробанка, рекомендующее кредитным учреждениям проявлять определенное отношение к бизнесу на приграничных территориях. Конечно, развитие бизнеса, работающего на приграничных территориях, должно стать одним из важнейших приоритетов на ближайшие несколько лет. Но субъекты обладают ограниченными возможностями, мы это понимаем».

Олег Мухин