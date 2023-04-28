Миллионы пройдут по границе

Белгородские власти начали принимать заявки на получение грантов на «восстановление или поддержание деятельности» бизнеса, пострадавшего в результате украинских обстрелов. На эти цели пойдет большая часть из почти 800 млн руб., которые в начале апреля правительство РФ направило региону из резервного фонда. С учетом общего объема средств крупный ущерб будут компенсировать частично, чтобы охватить максимальное число пострадавших. Представители бизнеса отмечают, что такая схема не совсем справедлива, но признают ограниченность возможностей областного бюджета.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Постановление правительства региона «Об утверждении Порядка предоставления в 2023 году грантов в форме субсидий субъектам предпринимательской деятельности, а также физлицам, применяющим специальный налоговый режим “Налог на профессиональный доход”, пострадавшим в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины и террористических актов, на восстановление и (или) поддержание деятельности» было принято 20 апреля. Из документа следует, что на грант могут рассчитывать предприниматели и самозанятые. Средства выделяются из областного и федерального бюджетов. Фактически речь идет об освоении части федеральных средств в 1 млрд руб., которые правительство России 7 апреля распределило между Крымом, Белгородской, Брянской и Курской областями (Белгородчина получает 796 млн руб.) на условиях местного софинансирования (не менее 1%). В распоряжении федерального правительства говорится, что совокупно в четырех регионах гранты должны получить «не менее» 106 предпринимателей, а поддержку «при содействии государственной микрофинансовой организации» — не меньше 50 самозанятых.
Белгородские гранты выделяются на строительство или реконструкцию нежилых помещений, аренду земли или сооружений, капремонт зданий и ремонт оборудования, на приобретение основных средств, сырья или «товаров для осуществления предпринимательской деятельности», а также на техприсоединение к сетям и оплату коммунальных услуг. Деньги предоставляются по итогам отбора. В случае неосвоения или получения областью дополнительных средств проводится повторный отбор.
Заявитель не может быть иностранным юрлицом, не должен находиться в процессе реорганизации или уже получать средства из облбюджета на восстановление после обстрелов. Также из потенциальных получателей исключены аграрии и пищепром (в документе этот пункт не объясняется). Получившие грант должны продолжить (или возобновить) работу в Белгородской области в течение года. В заявке нужно предоставить копию акта обследования пострадавшего имущества и (или) копию постановления СКР о возбуждении уголовного дела или о признании потерпевшим. Также прикладывается отчет об оценке имущества специализированной компанией и ряд других документов.
Если у предпринимателя отсутствует доступ к имуществу, он может претендовать максимум на 500 тыс. руб. (напомним, в регионе закрыты для посещения 15 приграничных населенных пунктов). При подтвержденной сумме ущерба до 1 млн руб. грант составит 100% от размера потерь, от 1 до 5 млн — 70%, от 5 до 10 млн — 60%, от 10 до 100 млн — 50%, более 100 млн — 40%, но в диапазоне от 50 до 100 млн руб.
26 апреля в правительстве Белгородской области сообщили, что первые предприниматели уже подали заявки, а всего на гранты претендуют более 100 бизнесменов и компаний. «Наибольшее количество пострадавших находится в Белгородском районе и Шебекинском городском округе. 37 заявок ожидают в ведомстве в ближайшее время. Около 30 заявок поступят во втором этапе отбора, который пройдет с 10 по 20 мая,– рассказали в облправительстве.– Работа продолжится до 15 декабря по мере поступления заявок. Первые перечисления средств планируется осуществить после 10 мая».
В настоящее время на компенсацию планируется направить 703 млн руб. федеральных и областных средств, рассказали в правительстве. Замначальника департамента промышленности и предпринимательства региона Владимир Зябрев объяснил градацию процентов желанием властей распределить полученные средства «на максимальное количество потерпевших».
В правительстве области пояснили "Ъ", что именно на гранты, исходя из соглашения региона с Минэкономразвития, из федерального бюджета для субъекта предусмотрено 696,2 млн руб.; еще 7 млн руб. составит областное софинансирование. Невозможность получения грантов предприятиями АПК там не объяснили, но сослались на федеральные правила, по которым регионы с введенным средним уровнем реагирования могут устанавливать «приоритетные виды деятельности для предоставления поддержки». В правительстве пояснили, что акты обследования повреждений, копии которых нужно предоставлять с заявкой, должны составляться комиссией, утверждаемой органом местного самоуправления. Размер же грантов рассчитан «на основании имеющихся данных об ущербе бизнесу с момента начала обстрелов с учетом расходования средств до конца 2023 года».
Гендиректор пострадавшей компании «Химтекс» (поставляет сырье для лакокрасочных изделий) Наталья Мельник, подавшая документы на компенсацию ущерба (может претендовать на 40%, составляющие 90,1 млн руб.), сообщила, что на ее предприятии сумма ущерба составила 235 млн руб. «Сгорело все. Ни одного человека мы не уволили, полностью платили заработную плату и налоги. На свои средства уже подвели электроэнергию, произвели полный демонтаж металлоконструкций, сделали монтаж усиления, вычистили территорию, восстанавливаем оборудование, которое у нас было»,– рассказала госпожа Мельник.
Директор шебекинской ГК «Инбитек» (производит металлоконструкции и изделия; понесла ущерб от обстрелов в 1 млн руб. без учета простоев и потери части заказов) Игорь Чернов рассказал "Ъ", что компания будет готовить заявку на грант: «О справедливости в этой ситуации говорить тяжело. Понятно, что если предприятие на корню уничтожено, как сгоревший “Химтекс” либо торговый центр, то 40% от стоимости убытков вряд ли хватит для восстановления до первоначального вида. Логика, порядок и алгоритм до конца не ясны. Малые предприятия иногда просто не знают, что делать, да и специалистов для подготовки документов у них нет. Целесообразно было бы создать систему “одного окна”. Но в целом ответственные исполнители на местах заметно активизировались, и я доволен скоростью отработки вопросов и отношением к нам региональных властей».
Наилучшим механизмом оказания поддержки господин Чернов видит создание федеральных целевых программ: «Но в целом государство начинает делать правильные шаги. Вышло письмо Центробанка, рекомендующее кредитным учреждениям проявлять определенное отношение к бизнесу на приграничных территориях. Конечно, развитие бизнеса, работающего на приграничных территориях, должно стать одним из важнейших приоритетов на ближайшие несколько лет. Но субъекты обладают ограниченными возможностями, мы это понимаем».