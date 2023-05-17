Вице-премьер Чернышенко посетит Кубу с рабочим визитом 17–19 мая

Заместитель председателя правительства России по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко совершит рабочий визит на Кубу с 17 по 19 мая, сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера.

«17–19 мая заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко совершит рабочий визит в Республику Куба... Кульминацией визита станет встреча с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем. В ходе рабочей поездки запланированы подписания двусторонних соглашений в области торговли, промышленности, энергетики, сельского хозяйства, строительства и образования»,— говорится в заявлении аппарата.

В ходе визита господин Чернышенко также встретится с министром внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Рикардо Кабрисасом. Они примут участие в сессии российско-кубинского бизнес-форума, а также проведут 20-е заседание межправительственной комиссии РФ и Кубы, передает агентство.

Кроме того, в аппарате заявили, что российский вице-премьер посетит Гаванский металлургический комбинат имени Хосе Марти, на котором пройдет торжественное открытие электросталеплавильного цеха. Также российская делегация планирует посетить Гаванский университет для осмотра учебных аудиторий кафедры Института Александра Сергеевича Пушкина.

В апреле Кубу посетил глава МИД РФ Сергей Лавров. Среди прочего по итогам переговоров было объявлено, что Москва и Гавана уже почти завершили согласование условий, на которых будет реструктурирован кубинский долг. По состоянию на февраль 2022 года общая задолженность Кубы перед РФ составляла $471 млн.

Эрдни Кагалтынов