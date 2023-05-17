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Коммерсантъ FM
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Чешские банки выбирают из двух зол

Почему некоторые кредитные организации прекращают работать с российскими гражданами

Чешские банки начали закрывать счета россиянам. Это касается даже владельцев рабочей или студенческой визы, утверждают представители русской диаспоры. Их слова приводит местное издание Е15. По данным СМИ, речь идет о трех крупных чешских банках — Creditas, UniCredit Bank и CSOB. В последнем заявили, что не допускают никакой дискриминации, однако журналисты приводят в пример россиянку, которой без предупреждения аннулировали счет для получения зарплаты. Подробности — у Даниила Бабкина.

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Чешские Creditas и UniCredit и сами не отрицают, что аннулируют счета россиян и белорусов. В CSOB от такой информации открестились, но представители общины в Чехии настаивают на обратном. В пример они приводят историю россиянки Ирины. Ей банк CSOB без предупреждения заблокировал счет, с которого она платила за квартиру и на него же получала зарплату.

Такие случаи происходят уже давно, говорят переехавшие в страну соотечественники. Подтверждает это и чешский журналист Ондржей Соукуп: «Проблема есть как минимум год, когда банки занялись проверкой счетов и людей, которые их тогда открыли. Первые случаи блокировки произошли где-то весной. Сейчас два банка решили, что им выгоднее закрыть счета, чем разбираться, что это за деньги и каким образом они получены».

Почему Bank of Cyprus прекращает работать с некоторыми россиянами

При этом в UniCredit указали, что каждый раз банк исходит из оценки конкретной ситуации и рисков с каждым клиентом. И если счет аннулировали, значит, служба контроля за операциями таковые нашла. Причем перечень рисков кредитная организация публиковать отказывается. Проблемы со счетами возникают по всему миру. Но говорить о намеренной дискриминации сложно — решения банков сугубо прагматические, отмечает руководитель санкционной практики коллегии адвокатов Delcredere Андрей Тимчук:

«У меня был разговор с руководителем комплаенс-службы одного из крупнейших арабских банков. Я спросил, почему они не открывают счета россиянам, почему это так сложно. Он ответил, что для кредитных организаций это очень дорого, поскольку было приостановлено членство России в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Кроме того, у РФ приостановлен обмен налоговой информацией с недружественными странами, тем самым она попадает в странные операции, с которыми нужно проводить повышенный комплаенс.

Вот и получается, что банку проще закрыть счета российских клиентов просто потому, что это дорого, а не потому, что он хочет кого-то дискриминировать».

Так уже поступил, например, крупнейший банк Кипра, предупредив, что к июню закроет счета 4 тыс. россиян. В истории с аннулированием в Чехии примечательно, что держателей российского или белорусского паспорта не спасла даже студенческая виза. По крайней мере, по данным чешских СМИ. Действительно, студенты в Евросоюзе сталкивались с проблемами весь прошлый год, но до закрытия счетов не доходило, рассказала генеральный директор AcademConsult Ирина Следьева:

Стоит ли опасаться блокировки активов россиян в Казахстане

«Канадские, американские банки никак не меняли условия для держателей счетов с российскими и белорусскими паспортами. У наших студентов не было никаких проблем за эти полтора года. А в Европе мы наблюдали проблемные моменты. Например, в Испании у нас была пара ситуаций, когда студентов просили принести довольно большое количество разных бумаг. При этом если один банк в стране требовал это, то другой, через пять домов, мог не просить ничего подобного».

В апреле второй крупнейший банк в Грузии — TBC — предупредил клиентов о заморозке счетов, если их уличат в нарушении санкций против России. Собеседники “Ъ FM” считают, что поводом для блокировки может стать, например, посредничество при параллельном импорте.

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