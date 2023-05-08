Инвесторы приняли сегрегацию на свой счет

Казахстан может закрыть брокерские счета россиян. Такие опасения появились у некоторых финансовых консультантов после того, как Астана начала жестче соблюдать западные санкции, пишет агентство «РИА Новости». Особенно экспертов тревожат действия казахстанского Центрального депозитария. С 1 мая он решил отделить активы россиян и белорусов (сегрегация происходит по требованию европейских депозитариев). Прежде они хранились вместе с бумагами других клиентов — теперь местные управляющие компании должны будут завести под каждого инвестора с российским паспортом отдельный счет. Правда, коснется это лишь трейдеров, владеющих европейскими акциями и облигациями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Некоторые аналитики высказали опасения, что после этого казахстанские власти заморозят иностранные активы россиян либо попросят их вывести средства со счетов. Впрочем, Астана не имеет для этого даже технических возможностей, отмечает председатель правления компании «Фридом Финанс» Сергей Лукьянов:

«Казахстан не может хранить европейские бумаги. Казахстанские депозитарии имеют корреспондентские счета. Европейские активы он держит в европейских центральных депозитариях. Казахстан делает отметку у себя в реестре о том, что такая-то ценная бумага принадлежит такому-то гражданину. Допустим, контрагент потребовал раскрытия информации — вот она и будет раскрыта. Страна не вводила санкции против россиян, и нет никаких оснований для блокировки их счетов. Такую тему никто не обсуждал».

Иными словами, заблокировать бумаги россиян могут только сами европейские депозитарии, которым после сегрегации станут известны конечные владельцы всех активов. На этом фоне Freedom Finance Global, например, ограничила клиентам из России покупку иностранных бумаг — их можно только продать. Но это временное решение — заморозки финансовых инструментов за ним не последует, уверена инвестиционный юрист Елена Рязанова:

«Пока это для того, чтобы европейский депозитарий точно понимал, кто там по цепочке вложения внутри.

Если всплывут санкционные лица, то, конечно, их активы должны будут подлежать блокировке.

Если таковых там нет, это обычные физические лица, то никаких блокировок не будет. Многие компании либо уже открыли счета в Казахстане, либо находятся в процессе. И эта процедура сложная и длительная. И сейчас могут возникнуть какие-то расчеты по бумагам, которые учитываются вот по этой цепочке в связи с тем, что нужно будет переоткрывать эти счета. По моим оценкам, это может занять от месяца до двух.

Что касается возможной заморозки активов россиян, которые они хранят с использованием инфраструктуры Казахстана, чисто теоретически все может быть. Не исключено, что может возникнуть какое-нибудь требование запретить проводить расчеты, если конечным бенефициаром являются россияне или белорусы. В текущих санкционных ограничениях такой вариант вероятен. То есть ничего хорошего сегрегация активов для наших сограждан не несет».

Впрочем, даже если активы в итоге заблокируют, казахстанские управляющие компании предупредят об этом своих клиентов заранее, уверен партнер юридической фирмы NSP Сергей Гландин: «В любом случае частные инвесторы получат письма или какие-то уведомления, где будет сказано, мол, уважаемые господа, в силу изменившейся комплаенс-политики все, что у вас в долларах и евро, нужно конвертировать в тенге или рубль. Если вы откажетесь, мы закроем вам счета.

Но инвесторам дадут время для того, чтобы все это завершить».

Прежде Казахстанская фондовая биржа ужесточала финансовый контроль в отношении Москвы. Она исключила из листинга несколько российских компаний, среди которых, к примеру, «Газпром», «Норникель», «Сбер», ВТБ, «Магнит» и ЛУКОЙЛ.

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Иван Хорушевский