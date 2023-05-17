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Коммерсантъ FM
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Индийские компании планируют заключить долгосрочные контракты на поставку СПГ

Среди индийских покупателей сжиженного природного газа (СПГ) вырос спрос на долгосрочные соглашения о поставках. Как уточняет Bloomberg, такие меры должны снизить зависимость индийских газовых компаний от нестабильного спотового рынка, где по итогам 2022 года цены упали до минимумов с 2021-го.

Новые долгосрочные соглашения должны сократить зависимость индийских газовых компаний от нестабильного спотового рынка. Это также позволит восстановить импорт газа в соответствии со стратегией премьер-министра Индии Нарендры Моди. В начале февраля индийский премьер-министр заявил о планах к 2030 году увеличить долю газа в энергетическом балансе страны в два раза для снижения темпов загрязнения окружающей среды.

По словам трейдеров и представителей газовых компаний Индии, в частности Petronet LNG Ltd., GAIL India Ltd. и Indian Oil Corp., переговоры проводятся с поставщиками из США, Катара и ОАЭ. Контракты о поставках СПГ предлагается заключить на 20 лет. Агентство отмечает, что долгосрочные соглашения индийские компании не заключали с 2021 года.

Так, Petronet LNG Ltd обсуждает с Катаром продление действующей сделки по закупке газа, но с более низкими ценами и увеличенными объемами поставок. По словам представителей компании, переговоры ведутся и с несколькими поставщиками из других стран. GAIL India Ltd. планирует приобрести долю в экспортном терминале СПГ в США. Как уточнили в компании, интерес к предложению проявило около девяти поставщиков.

В начале мая цена спотового СПГ для поставок в Северо-Восточную Азию упала ниже $360 за 1 тыс. куб. м, что является самым низким показателем с июня 2021 года. Эксперты отмечают, что закупки СПГ от заметной части азиатских импортеров, в частности Индии, очень чувствительны к цене, и по мере снижения спотовых котировок можно ожидать роста спроса со стороны этих стран.

Подробнее о ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Азия не торопится закупать СПГ».

Милена Костерева

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