Азия не торопится закупать СПГ

Опасения рынка по поводу быстрого восстановления спроса на газ в Китае и роста цен на СПГ для Европы пока не сбываются. Цена спотового СПГ для поставок в Северо-Восточную Азию упала ниже $360 за 1 тыс. кубометров, что является самым низким показателем с июня 2021 года. Спрос на СПГ в межсезонье со стороны ключевых потребителей на азиатском континенте пока остается слабым. Это позволяет странам ЕС забирать грузы и спокойно заполнять газовые хранилища, готовясь к предстоящей зиме. Аналитики, впрочем, не исключают, что ситуация в ближайшие месяцы может измениться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Июньский фьючерс по индексу Platts JKM, который отражает стоимость спотовых поставок СПГ в Северо-Восточную Азию, опустился до $9 за MMBtu, или около $360 за 1 тыс. кубометров, что является самым низким показателем за последние два года, сообщает Platts.

Постоянно слабый спрос на спотовом рынке объясняется тем, что потребителям хватает поставок по долгосрочным контрактам, а конкурирующие с газом виды топлива оказываются более дешевыми. Рынок ожидал быстрого восстановления спроса на газ в Китае после того, как страна в конце 2022 года смягчила меры по борьбе с COVID-19. Это, как опасались многие участники рынка и аналитики, привело бы к конкуренции за грузы СПГ с Европой и новому витку роста цен. Но спрос на СПГ в Китае оказался ниже ожиданий рынка, и страна продолжает использовать уголь и энергию ВИЭ для покрытия потребления. Япония и Южная Корея пока также не покупают много СПГ, высвобождая грузы для Европы.

Закупки СПГ от заметной части азиатских импортеров, таких как Индия, Пакистан, Бангладеш, очень чувствительны к цене, и по мере снижения спотовых котировок можно ожидать роста спроса со стороны этих стран, отмечает независимый эксперт Александр Собко. По его мнению, первые признаки увеличения импорта уже появились. «Рост спроса по этим направлениям, включая Китай, вполне вероятен, что может поддержать и спотовые цены на СПГ, которые уже оказываются даже ниже, чем по некоторым долгосрочным контрактам с привязкой к нефтяным котировкам»,— полагает аналитик.

По оценкам Platts, скромный рост спроса со стороны покупателей из Южной и Юго-Восточной Азии не перевесил фундаментальные изменения в балансе Северо-Восточной Азии, где потребление пока примерно на 44 млн кубометров в сутки меньше, чем в прошлом году, и на 55 млн кубометров в сутки меньше, чем в среднем за последние пять лет.

Это позволяет Европе импортировать большие объемы СПГ, при этом спрос на газ на континенте также остается умеренным из-за теплой погоды и высоких запасов в ПХГ (61,76%, по данным AGSI+ на 7 мая). Для того чтобы заполнить хранилища до нормативного уровня в 90% к концу октября, странам ЕС необходимо закупить еще около 35 млрд кубометров газа.

Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов замечает, что спрос на СПГ в Восточной Азии в 2023 году остается слабым в том числе из-за замедления экономик стран региона. Так, в первом квартале 2023 года промышленное производство в КНР выросло лишь на 3,9% год к году, в Японии упало на 2% год к году, в Южной Корее — более чем на 9% год к году. Промышленность остается одним из основных потребителей энергоресурсов в этих странах, и слабые результаты сектора (в том числе из-за сокращения экспорта в США и ЕС) негативно влияют на спрос на энергоресурсы.

Дополнительное давление на спрос на газ в первом квартале 2023 года оказывал продолжающийся угольный разворот в Китае: в марте добыча угля в стране выросла на 4,3% год к году, а импорт — в полтора раза. Но тем не менее спрос на СПГ в Китае все же растет: в марте импорт вырос на 17%, а в апреле, по предварительным данным,— на 16,2%. «Я думаю, что уже этим летом спрос на СПГ в Китае будет устойчиво превышать прошлогодний уровень на фоне улучшения ситуации в экономике и замедления "угольного ренессанса"»,— полагает господин Кондратьев. «Вероятно, в ближайшие месяцы мы можем вернуться к ситуации, когда азиатский рынок будет для производителей СПГ премиальным, а цены в ЕС будут ниже, чем в Азии. Об этом может свидетельствовать и перенаправление потоков СПГ из США в АТР: в марте 2023 года поставки из США в Китай выросли в 3,8 раза»,— говорит аналитик.

Татьяна Дятел