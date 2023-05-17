«Шутки кончились»

Полиция Ханты-Мансийского автономного округа решила не привлекать к ответственности родителей школьницы, которая пришла на урок с косичками подозрительной цветовой гаммы. Как показалось педагогам, это были синий и желтый. Между тем на произошедшее отреагировали в Госдуме. Вице-спикер от фракции «Новые люди» Владислав Даванков заявил о недопустимости подобных ситуаций и призвал МВД дать соответствующие разъяснения, чтобы исключить такие проблемы в дальнейшем. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не уверен, что мнение депутата услышат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В городе окружного значения Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа директор школы №1, в прошлом полковник полиции, пожаловалась в органы на родителей одной из учениц. Накануне Дня Победы школьница пришла на занятия с косичками, цвета которых напоминали украинский флаг.

Причем нужно отдельно отметить, что бдительный руководитель сразу обратилась именно к силовикам, не пожелала сначала поговорить по душам — вдруг не было здесь злого умысла. Но нет, рука не дрогнула — сразу в полицию. Правоохранители оперативно отреагировали, однако после проведения определенной экспертизы удалось доказать, что косички имели безобидный салатовый оттенок. Фигуранты выдохнули — в этот раз, видно, обошлось.

Подобные истории сейчас не редкость. Бдительные граждане следят за цветовыми гаммами, и не только за ними. И в случае чего пишут куда надо без размышлений. То подъезд не так покрасили, то вывеску на ларьке не ту установили. Или вот тоже из последнего: в Москве за крамольную куртку задержали уборщика психоневрологического интерната №5 и составили протокол по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ.

Но тут дошло до Государственной думы. Заместитель председателя нижней палаты от фракции «Новые люди» Владислав Даванков призвал МВД разъяснить сотрудникам на местах, что сочетание цветов не повод для задержаний, административных и даже уголовных дел. И населению тоже не помешает знать, что можно, а что нельзя.

Далее цитата по Telegram-каналу господина Даванкова: «Если продолжать в таком духе, то скоро в России начнут отстреливать синичек, сотни брендов придется закрыть за желто-синие логотипы и запретить как минимум одну политическую партию — ЛДПР».

Вроде бы все так просто — взять и разъяснить. Однако кажется, что ничего подобного не будет. Где гарантия, что враг не воспользуется лазейкой? Вот начнут массово плести косички, что тогда делать прикажете? Иной скажет: что же вы, собственным гражданам не доверяете? Это же плохо. Доверяем, но и проверяем.

Пусть лучше будет страх, чем крамола, даже и по незнанию.

Что же в итоге? Да нет, синичкам ничего не грозит. Птица — существо бессловесное и по размеру небольшое. Дело здесь не возбудить, не оштрафовать. Можно, конечно, в клетку посадить, так ведь всех синиц не посадишь.

И ЛДПР не запретят, потому что это большая и влиятельная системная политическая партия. Она сможет за себя постоять и, естественно, докажет правильность своей цветовой гаммы. А вот простому человеку сложнее — за него заступиться бывает и некому. Так что есть смысл быть внимательнее как к одежде, так и к прическам. Шутки кончились.

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