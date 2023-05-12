На жителя Абакана возбудили уголовное дело за повторную дискредитации армии

В Хакасии возбуждено уголовное дело в отношении 65-летнего местного жителя, которого подозревают в дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщили в пресс-службе республиканского управления ФСБ. «Мужчина, имеющий родственные связи на Украине, на личной странице «ВКонтакте» публиковал материалы, направленные на создание негативного общественного мнения о проведении специальной военной операции для защиты населения Донбасса, а также высказывал одобрение преступлениям киевского режима», — говорится в сообщении УФСБ.

Уголовное дело расследует МВД Хакасии по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, максимальное наказание – до пяти лет лишения свободы). В правоохранительных органах отметили, что обстоятельством, ставшим основанием для уголовного преследования, стал ранее имевшийся факт привлечения указанного лица к ответственности по ст. 20.3.3 КоАП РФ за совершение аналогичного противоправного деяния.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев