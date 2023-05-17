В Новосибирской области избирком повторно отказал в регистрации референдума о возврате прямых выборов мэра

В Новосибирской области избирательная комиссия вновь отказалась регистрировать заявку для референдума по возврату прямых выборов мэров Новосибирска и наукограда Кольцово. В начале мая избирком отказал в регистрации, сославшись на неточности в оформлении документов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

По словам инициатора референдума, депутата горсовета Антона Картавина, сейчас вновь отказано на основании формальных нарушений. «Вопросов к документам нет. Есть ошибка в данных нового члена инициативной группы. Мы еще раз подадим документы в избирком. Надеюсь, что в третий раз замечаний уже не будет»,– сказал депутат.

В феврале 2023 года законодательное собрание Новосибирской области внесло изменение в законодательство региона, отменив оставшиеся исключения — прямые выборы мэра Новосибирска и наукограда Кольцово. Сторонники прямых выборов мэра объявили о работе по подготовке референдума по этому вопросу. Если группа по проведению референдума будет зарегистрирована в избиркоме, то ее участникам предстоит собрать 21,71 тыс. подписей избирателей в поддержку инициативы.

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Оксана Павлова