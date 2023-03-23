Мэра не пускают на конкурс

Независимый депутат горсовета Новосибирска Антон Картавин объявил о начале подготовки к подаче заявки на проведение областного референдума по восстановлению в регионе прямых выборов мэров. Если группа по проведению референдума будет зарегистрирована в избиркоме, то ее участникам предстоит собрать 21,71 тыс. подписей избирателей в поддержку инициативы. За прямые выборы выступают, в частности, областные отделения КПРФ, партий «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) и «Новые люди». Впрочем, по данным облизбиркома, за последнее десятилетие ни одна из попыток общественников инициировать в Новосибирской области региональный референдум не увенчалась успехом. Эксперты отмечают, что такая ситуация характерна для всех регионов.
Депутат горсовета Новосибирска Антон Картавин считает задачу по подготовке документов к референдуму и сбору 21,7 тыс. подписей избирателей «серьезной», но посильной
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
В Новосибирске началась подготовка к подаче заявки на проведение областного референдума для восстановления прямых выборов мэров в регионе. О такой инициативе на сессии новосибирского горсовета в среду объявил независимый депутат Антон Картавин. «В ближайшее время инициативная группа отправит все необходимые бумаги в избирательную комиссию области. После огромного количества формальных процедур мы сможем официально начать агитацию за референдум»,— сообщил он. Муниципальный парламент не стал обсуждать целесообразность этой идеи — предложение о включении вопроса в повестку поддержали лишь шесть депутатов при 16 против и 17 воздержавшихся.
Прямые выборы мэров в большинстве муниципалитетов области были отменены в 2015 году. В феврале 2023-го Законодательное собрание Новосибирской области внесло изменение в законодательство региона, отменив оставшиеся исключения — прямые выборы мэра Новосибирска и наукограда Кольцово. Сессия горсовета Новосибирска 22 марта назначила на 11 апреля публичные слушания по внесению соответствующих изменений в устав областного центра. Мэром Новосибирска в 2014 и 2019 году был избран представитель КПРФ Анатолий Локоть.
Согласно закону «Об областном референдуме Новосибирской области», для продвижения такой инициативы необходимо создать группу по проведению референдума в количестве не менее 20 человек. Ей предстоит пройти регистрацию в облизбиркоме, представив для этого ходатайство и еще целый ряд документов. Избирательная комиссия, если у нее не будет претензий к документам, обратится в заксобрание региона, только при согласии которого инициативная группа по проведению референдума может быть зарегистрирована. Затем группа должна собрать в поддержку проведения референдума подписи 1% избирателей. Референдум будет объявлен, если подписи будут признаны достоверными.
Согласно данным облизбиркома, в регионе насчитывается 2,17 млн избирателей. Таким образом, инициаторам предстоит собрать 21,71 тыс. подписей. Антон Картавин считает задачу по подготовке документов и сбору подписей «серьезной», но посильной.
Практика облизбиркома последнего десятилетия пока свидетельствует о другом. По данным его председателя Ольги Благо, в адрес комиссии в декабре 2013 года поступило ходатайство о проведении референдума по отмене капремонта жилых домов, в апреле и июне 2015-го — о выделении бесплатных земельных участков постоянным жителям области, в августе 2016-го — о строительстве платного моста. В мае 2015-го и сентябре 2016 года региональное отделение партии ПАРНАС дважды ходатайствовало о референдуме об избрании глав муниципальных образований на прямых выборах. «По результатам рассмотрения всем было отказано в регистрации инициативной группы в связи с несоблюдением требований к представленным документам»,— подвела итоги этих инициатив Ольга Благо.
Не поверил в перспективы очередной попытки организовать референдум и независимый депутат горсовета Игорь Украинцев. «По референдуму как человек, который это уже проходил не так давно, я вам ответственно заявляю, что это невозможная история»,— обратился он на сессии к Антону Картавину. Как сообщал „Ъ-Сибирь“, в 2021 году господин Украинцев входил в состав группы новосибирцев, безуспешно попытавшейся инициировать референдум по отзыву мэра Анатолия Локотя.
Из числа парламентских партий в Новосибирской области за прямые выборы в феврале выступали КПРФ, СРЗП и «Новые люди». В региональном отделении (РО) справороссов не стали комментировать инициативу Антона Картавина, сославшись на занятость в связи с подготовкой областной отчетно-выборной партконференции. Вице-спикер новосибирского горсовета от КПРФ Антон Тыртышный в ходе сессии заявил о том, что «неправильно лишать горожан права выбора». В пресс-службе РО КПРФ назвали это позицией партии, не уточнив отношение к идее референдума.
Скептицизм Игоря Украинцева во многом разделяет руководитель фракции партии «Новые люди» в заксобрании Дарья Карасева. «Очень важно сохранить прямые выборы мэра Новосибирска и Кольцово. Вместе с тем сценарий, при котором дело дойдет до областного референдума, представляется маловероятным. Собрать инициативную группу и получить 22 тыс. подписей новосибирцев вполне реально, однако затем следуют довольно сложные с формальной точки зрения процедуры. Преодолеть их и довести дело до референдума практически невозможно»,— сказала она „Ъ-Сибирь“.
По данным госпожи Карасевой, референдум «снизу» не удалось запустить ни в одном регионе России. «Что касается референдума о выборности мэров, то до сих пор ни одна организационная группа не смогла пройти все стадии. Как правило, большинство срезается еще на стадии согласования вопросов»,— подтвердил политтехнолог Константин Лукин.