Мэра не пускают на конкурс

Независимый депутат горсовета Новосибирска Антон Картавин объявил о начале подготовки к подаче заявки на проведение областного референдума по восстановлению в регионе прямых выборов мэров. Если группа по проведению референдума будет зарегистрирована в избиркоме, то ее участникам предстоит собрать 21,71 тыс. подписей избирателей в поддержку инициативы. За прямые выборы выступают, в частности, областные отделения КПРФ, партий «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) и «Новые люди». Впрочем, по данным облизбиркома, за последнее десятилетие ни одна из попыток общественников инициировать в Новосибирской области региональный референдум не увенчалась успехом. Эксперты отмечают, что такая ситуация характерна для всех регионов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат горсовета Новосибирска Антон Картавин считает задачу по подготовке документов к референдуму и сбору 21,7 тыс. подписей избирателей «серьезной», но посильной

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Депутат горсовета Новосибирска Антон Картавин считает задачу по подготовке документов к референдуму и сбору 21,7 тыс. подписей избирателей «серьезной», но посильной

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В Новосибирске началась подготовка к подаче заявки на проведение областного референдума для восстановления прямых выборов мэров в регионе. О такой инициативе на сессии новосибирского горсовета в среду объявил независимый депутат Антон Картавин. «В ближайшее время инициативная группа отправит все необходимые бумаги в избирательную комиссию области. После огромного количества формальных процедур мы сможем официально начать агитацию за референдум»,— сообщил он. Муниципальный парламент не стал обсуждать целесообразность этой идеи — предложение о включении вопроса в повестку поддержали лишь шесть депутатов при 16 против и 17 воздержавшихся.

Прямые выборы мэров в большинстве муниципалитетов области были отменены в 2015 году. В феврале 2023-го Законодательное собрание Новосибирской области внесло изменение в законодательство региона, отменив оставшиеся исключения — прямые выборы мэра Новосибирска и наукограда Кольцово. Сессия горсовета Новосибирска 22 марта назначила на 11 апреля публичные слушания по внесению соответствующих изменений в устав областного центра. Мэром Новосибирска в 2014 и 2019 году был избран представитель КПРФ Анатолий Локоть.

Согласно закону «Об областном референдуме Новосибирской области», для продвижения такой инициативы необходимо создать группу по проведению референдума в количестве не менее 20 человек. Ей предстоит пройти регистрацию в обл­избиркоме, представив для этого ходатайство и еще целый ряд документов. Избирательная комиссия, если у нее не будет претензий к документам, обратится в заксобрание региона, только при согласии которого инициативная группа по проведению референдума может быть зарегистрирована. Затем группа должна собрать в поддержку проведения референдума подписи 1% избирателей. Референдум будет объявлен, если подписи будут признаны достоверными.

Согласно данным облизбиркома, в регионе насчитывается 2,17 млн избирателей. Таким образом, инициаторам предстоит собрать 21,71 тыс. подписей. Антон Картавин считает задачу по подготовке документов и сбору подписей «серьезной», но посильной.

Практика облизбиркома последнего десятилетия пока свидетельствует о другом. По данным его председателя Ольги Благо, в адрес комиссии в декабре 2013 года поступило ходатайство о проведении референдума по отмене капремонта жилых домов, в апреле и июне 2015-го — о выделении бесплатных земельных участков постоянным жителям области, в августе 2016-го — о строительстве платного моста. В мае 2015-го и сентябре 2016 года региональное отделение партии ПАРНАС дважды ходатайствовало о референдуме об избрании глав муниципальных образований на прямых выборах. «По результатам рассмотрения всем было отказано в регистрации инициативной группы в связи с несоблюдением требований к представленным документам»,— подвела итоги этих инициатив Ольга Благо.

Не поверил в перспективы очередной попытки организовать референдум и независимый депутат горсовета Игорь Украинцев. «По референдуму как человек, который это уже проходил не так давно, я вам ответственно заявляю, что это невозможная история»,— обратился он на сессии к Антону Картавину. Как сообщал „Ъ-Сибирь“, в 2021 году господин Украинцев входил в состав группы новосибирцев, безуспешно попытавшейся инициировать референдум по отзыву мэра Анатолия Локотя.

Из числа парламентских партий в Новосибирской области за прямые выборы в феврале выступали КПРФ, СРЗП и «Новые люди». В региональном отделении (РО) справороссов не стали комментировать инициативу Антона Картавина, сославшись на занятость в связи с подготовкой областной отчетно-выборной партконференции. Вице-спикер новосибирского горсовета от КПРФ Антон Тыртышный в ходе сессии заявил о том, что «неправильно лишать горожан права выбора». В пресс-службе РО КПРФ назвали это позицией партии, не уточнив отношение к идее референдума.

Скептицизм Игоря Украинцева во многом разделяет руководитель фракции партии «Новые люди» в заксобрании Дарья Карасева. «Очень важно сохранить прямые выборы мэра Новосибирска и Кольцово. Вместе с тем сценарий, при котором дело дойдет до областного референдума, представляется маловероятным. Собрать инициативную группу и получить 22 тыс. подписей новосибирцев вполне реально, однако затем следуют довольно сложные с формальной точки зрения процедуры. Преодолеть их и довести дело до референдума практически невозможно»,— сказала она „Ъ-Сибирь“.

По данным госпожи Карасевой, референдум «снизу» не удалось запустить ни в одном регионе России. «Что касается референдума о выборности мэров, то до сих пор ни одна организационная группа не смогла пройти все стадии. Как правило, большинство срезается еще на стадии согласования вопросов»,— подтвердил политтехнолог Константин Лукин.

Валерий Лавский