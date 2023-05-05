Избирком отказал в регистрации референдума о возврате прямых выборов мэра Новосибирска

Избирательная комиссия Новосибирской области отказала инициативной группе в регистрации референдума по вопросу о возврате прямых выборов мэра Новосибирска, сообщил в своем Telegram-канале один из организаторов независимый депутат горсовета Антон Картавин.

«Комиссия признала, что получила все необходимые для регистрации референдума документы и не имеет вопросов к составу участников инициативной группы. Но дальше начались вопросы к формулировкам. То, что не прописано в законах, и можно трактовать в любую сторону»,– сообщил господин Картавин. Он добавил, что намерен уже в эти выходные провести новое собрание инициативной группы и подать документы еще раз с другими формулировками.

Прямые выборы мэра были упразднены законодательным собранием Новосибирской области в феврале 2023 года по инициативе «Единой России». В конце апреля соответствующие изменения в устав города принял горсовет Новосибирска.

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Дарья Решетникова