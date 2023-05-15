МИД Украины назвал неопределенным будущее зерновой сделки

На этой неделе не запланированы переговоры по вопросу продления зерновой сделки между Россией и Украиной, сообщила посол МИД Украины по особым поручениям Ольга Трофимцева. Она назвала неопределенным будущее сделки.

«В целом, ситуация после переговоров сильно не изменилась, мы получаем довольно разную информацию о зерновой сделке и возможности ее продления»,— сказала госпожа Трофимцева (цитата по Reuters).

По ее словам, выход России из зерновой сделки возможен. Ольга Трофимцева добавила, что для всех это решение будет означать эскалацию ситуации. «Они усложнят свою будущую переговорную позицию»,— сказала она.

Срок зерновой сделки заканчивается 18 мая. Россия и Украина пока не договорились о ее продлении. 11 мая в Стамбуле завершился очередной раунд переговоров о продлении соглашения. Среди главных условий Москвы для следующей пролонгации — возвращение Россельхозбанка в систему международных платежей SWIFT и восстановление поставок аммиака по трубопроводу Тольятти—Одесса. 12 мая в Кремле говорили, что им пока нечего сообщить о переговорах по этому вопросу.

Подробнее — в материале «Ъ» «Зерно уплывает».

Олеся Павленко