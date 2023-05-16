«РИА Новости» сообщили об отсутствии «радующий перспектив» по продлению зерновой сделки

Радующих перспектив по продлению зерновой сделки на данный момент нет, сообщил источник «РИА Новости», знакомый с переговорами. По информации собеседника российского госагентства, «возможно, удастся добиться прогресса, но если речь о сегодняшнем дне», то перспектив нет.

Дискуссии по зерновой сделке возобновятся на техническом уровне до 18 мая, сообщал ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. По данным источника «РИА Новости», пройдут «переговоры технических делегаций, которые в принципе с начала действия механизма ведутся постоянно».

Срок действия зерновой сделки, которая была заключена между РФ, Украиной, Турцией и ООН летом 2022 года, истекает 18 мая. Соглашение предполагает открытие украинских портов для вывоза зерна, а также снятие препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. Россия неоднократного критиковала реализацию части сделки, которая касается ее экспорта.

Подробнее о переговорах — в материале «Ъ» «Зерно уплывает».

Леонид Уварчев