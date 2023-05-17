Белый дом: США поддержат мирную инициативу ЮАР, если она будет основана на плане Украины

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США готовы поддержать инициативы по мирному урегулированию конфликта России и Украины от других стран, если его одобрит украинская сторона. Так он прокомментировал инициативу по мирному урегулированию, с которой накануне выступила ЮАР.

«Мы поддержим любое предложение о мире, выдвинутое третьей стороной, если оно будет надежным, осуществимым и устойчивым. Чтобы эти условия реализовались, такое предложение должно быть поддержано президентом Украины Владимиром Зеленским и украинским народом. Ничего об Украине без Украины, как мы говорили миллион раз и продолжаем говорить»,— сказал Джон Кирби на брифинге (цитата ТАСС).

Господин Кирби добавил, что мирная инициатива должна быть основана на «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского, которую он представил в ноябре 2022 года. В ней 10 пунктов, среди которых — возвращение Украине территорий в границах 1991 года и выплата репараций. В Кремле эти требования назвали отказом от переговоров. По его словам, мирный план также должен учитывать устав ООН в качестве основополагающего элемента.

Вчера днем, 16 мая, президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что договорился с президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским о «мирной инициативе» по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта. Господин Рамафоса утверждает, что африканские лидеры готовы выступить с собственным мирным планом и поехать в Россию и на Украину для его обсуждения.

Олеся Павленко