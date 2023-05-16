Президент ЮАР: Путин и Зеленский согласились принять африканскую мирную миссию

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса заявил, что переговорил с президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским и договорился о «мирной инициативе» по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта. По его словам, африканские лидеры готовы выступить с собственным мирным планом и поехать для его обсуждения в Россию и на Украину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Esa Alexander / Reuters Фото: Esa Alexander / Reuters

«Я представил инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. Президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский согласились принять миссию африканских лидеров по возможному мирному плану»,— сказал Сирил Рамафоса на пресс-конференции с премьером Сингапура, сообщает бразильское издание G1. Он уточнил, что провел переговоры с лидерами обеих стран.

«Африка обеспокоена кризисом на Украине, который напрямую отрицательно влияет на африканские страны, вызывая рост цен на продукты питания и топливо»,— подчеркнул президент ЮАР.

О телефонном разговоре президента ЮАР с Владимиром Путиным пресс-служба российского лидера сообщала 12 мая. Согласно сообщению Кремля, основными темами беседы были вопросы двустороннего сотрудничества и подготовка к саммиту БРИКС в Южно-Африканской Республике. О том, затрагивалась ли в ходе беседы тема мирного урегулирования украинского кризиса, не уточнялось.

Пресс-служба украинского президента Владимира Зеленского в последнее время не сообщала о его переговорах с лидером ЮАР.

Александр Кислов