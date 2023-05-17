КПРФ заполняет пустоты

Бюро новосибирского обкома КПРФ поддержало выдвижение на выборы главы региона депутата законодательного собрания Романа Яковлева. Пять лет назад Компартия по договоренности с губернатором-единороссом Андреем Травниковым не выставляла здесь своего кандидата. Тогда коммунистов не было и на губернаторских выборах в ряде других сибирских регионов — Омской области, Алтайском и Красноярском краях. На этот раз КПРФ намерена побороться за пост во всех четырех.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Яковлев

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Роман Яковлев

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Расширенное бюро новосибирского обкома КПРФ единогласно поддержало выдвижение депутата заксобрания Романа Яковлева в губернаторы, сообщил “Ъ” второй секретарь ячейки, депутат Госдумы Ренат Сулейманов. Предложенную кандидатуру он обсуждать не стал, пояснив, что окончательное решение на этот счет примет президиум ЦК. Потом кандидата предстоит выдвинуть областной партийной конференции, добавил он.

Роман Яковлев является депутатом заксобрания последних двух созывов, оба раза избирался в одномандатном округе №31 в Ленинском районе Новосибирска. В 2014 году возглавлял районный избирательный штаб коммуниста Анатолия Локотя, ставшего в итоге мэром. В 2021 году на выборах в Госдуму уступил единороссу Виктору Игнатову, с 2017-го — кандидат в члены ЦК.

Напомним, в прошлых выборах губернатора Новосибирской области, которые прошли в 2018 году, кандидат от КПРФ участия не принимал. Тогда Анатолий Локоть и врио губернатора единоросс Андрей Травников заключили соглашение, по которому градоначальник отказался от притязаний на пост главы региона, а господин Травников в ответ пообещал поддержать его на перевыборах в 2019 году. Оба в результате получили желаемое.

Спустя пять лет Андрей Травников полон решимости переизбраться на второй срок. 16 мая губернатор встретился с президентом Владимиром Путиным и спросил его мнение на этот счет. «Я желаю вам успехов, удачи, надеюсь, что люди оценят то, что сделано в Новосибирской области»,— благословил продление полномочий господина Травникова глава государства. Анатолий Локоть от губернаторских амбиций отказался заранее.

Помимо Новосибирской области в 2018 году был еще ряд регионов, где Компартия не выставляла своих кандидатов — это Омская и Владимирская области, а также Алтайский и Красноярский края. Везде решение было компромиссным. Например, омские коммунисты, как писал РБК, объяснили отказ от борьбы хорошим отношением к врио губернатора, представителю «Справедливой России» Александру Буркову. А красноярские партийцы и вовсе публично поддержали на этот пост бывшего спикера заксобрания Александра Усса, заявив, что в программе единоросса есть близкие им идеи.

На этот раз КПРФ готовится принять участие в борьбе за губернаторское кресло во всех перечисленных субъектах (выборы пройдут везде, кроме Владимирской области, где главу региона досрочно выбрали в прошлом году). Так, заместитель руководителя фракции КПРФ в заксобрании Алтайского края Антон Арцибашев заявил “Ъ”, что кандидатом, вероятнее всего, станет первый секретарь крайкома, депутат Госдумы Мария Прусакова: «Во всех предложениях, которые поступают от наших местных отделений, звучит одна кандидатура». Омские коммунисты провели заседание бюро о подготовке к губернаторским выборам 15 мая. По словам источника “Ъ” в партии, «с большой долей вероятности» кандидатом станет секретарь обкома, депутат Госдумы Андрей Алехин. Обсуждение кандидата в красноярские губернаторы пока продолжается, сказал “Ъ” руководитель фракции КПРФ в заксобрании региона Александр Ратахин. По его словам, у коммунистов «хороший список претендентов», в котором фигурируют «и депутаты заксобрания, и руководство регионального комитета».

По мнению политолога Ростислава Туровского, за пять лет ситуация для Компартии в этих регионах серьезно изменилась. «Выдвижение — это реакция на то, что у КПРФ нет столь четких договоренностей с властями, как было прежде. С коммунистами перестали считаться, они не могут не действовать,— объясняет эксперт.— Но в Новосибирской области они опасаются выдвигать сильного кандидата. В Омской области и Алтайском крае есть настрой на бой или торг — что именно, будет ясно позднее».

Валерий Лавский, Новосибирск; Андрей Прах