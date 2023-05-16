Путин поддержал глав Амурской и Новосибирской областей на губернаторских выборах

Президент Владимир Путин провел встречу с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым и главой Амурской области Василием Орловым. Президент пожелал им обоим успехов на губернаторских выборах в сентябре 2023 года.

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«Проблемные точки я обозначил. Я вижу, что вы их видите, решаете их. Я считаю, что вполне удовлетворительно все происходит. Я желаю вам успехов, удачи, надеюсь, что люди оценят то, что сделано в Новосибирской области»,— сказал Владимир Путин на встрече с Андреем Травниковым, стенограмма есть на сайте Кремля. «Мне кажется, что вас поддержат, а я, со своей стороны, желаю вам успехов»,— заявил президент на встрече с Василием Орловым.

Андрей Травников был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области указом Владимира Путина в октябре 2017 года. В сентябре 2018 года он победил на досрочных губернаторских выборах.

Василий Орлов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области в мае 2018 года, а через четыре месяца он одержал победу на губернаторских выборах.

Кому из губернаторов социологи сулят победу на предстоящих губернаторских выборах — в материале «Шестой лишний».

Анастасия Ларина