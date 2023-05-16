Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин поддержал глав Амурской и Новосибирской областей на губернаторских выборах

Президент Владимир Путин провел встречу с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым и главой Амурской области Василием Орловым. Президент пожелал им обоим успехов на губернаторских выборах в сентябре 2023 года.

Предыдущая фотография

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

Следующая фотография
1 / 2

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

«Проблемные точки я обозначил. Я вижу, что вы их видите, решаете их. Я считаю, что вполне удовлетворительно все происходит. Я желаю вам успехов, удачи, надеюсь, что люди оценят то, что сделано в Новосибирской области»,— сказал Владимир Путин на встрече с Андреем Травниковым, стенограмма есть на сайте Кремля. «Мне кажется, что вас поддержат, а я, со своей стороны, желаю вам успехов»,— заявил президент на встрече с Василием Орловым.

Андрей Травников был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области указом Владимира Путина в октябре 2017 года. В сентябре 2018 года он победил на досрочных губернаторских выборах.

Василий Орлов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области в мае 2018 года, а через четыре месяца он одержал победу на губернаторских выборах.

Кому из губернаторов социологи сулят победу на предстоящих губернаторских выборах — в материале «Шестой лишний».

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...