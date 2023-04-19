Коммунисты услышали сигнал свыше

Орловский обком КПРФ готов выдвинуть на сентябрьских губернаторских выборах коммуниста Андрея Клычкова, возглавляющего регион с 2017 года. Первый секретарь отделения, сенатор Василий Иконников заявил об этом сразу после визита в Орел первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко. По мнению коммуниста, приезд представителя Кремля является сигналом того, что там уже определились с кандидатом на пост главы региона. Сам господин Клычков пока не делал заявлений по поводу своего участия в выборах. Эксперты считают, что его уход с губернаторского поста стал бы для КПРФ болезненным ударом и сейчас Кремль не хочет его наносить.
По мнению коммунистов, переизбрания Андрея Клычкова на новый губернаторский срок хотят не только рядовые орловские избиратели, но и представители высшей власти
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко посетил Орел 18 апреля. Вместе с Андреем Клычковым, у которого завершается первый губернаторский срок, кремлевский чиновник ознакомился с работой регионального филиала госфонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», побывал в детском технопарке «Кванториум» и на площадке регионального отделения движения детей и молодежи «Движение первых» во Дворце пионеров и школьников.
В конце рабочей поездки Сергей Кириенко и Андрей Клычков возложили цветы к памятнику гвардейцам-танкистам и стеле в парке Победы. Глава региона рассказал господину Кириенко о результатах работы руководства области в социальной сфере, развитии образования и патриотического воспитания, благоустройстве общественных территорий и создании комфортной среды. Сергей Кириенко заявил «Вести-Орел», что из региона он улетает «с очень хорошим оптимистическим ощущением»: «Меня очень порадовало, как меняется Орел и Орловская область. Несмотря на все сложности и вызовы, видна динамика в развитии Орловской области практически по всем направлениям».
На следующий день член Совета федерации от Орловской области и глава местного обкома КПРФ Василий Иконников написал в своем Telegram-канале, что приезд Сергея Кириенко является сигналом политическим и общественным силам области, а избирательная кампания обретает конкретные черты, лидеров и участников. «Кремль определился с кандидатом в губернаторы на предстоящих выборах — это Андрей Клычков, которого выдвинет на губернаторские выборы в июне этого года областное отделение КПРФ»,— отметил сенатор.
Сам господин Клычков пока публично не объявлял о твердом намерении переизбираться. Василий Иконников уточнил “Ъ”, что глава региона не делал этого и внутри партии.
Андрей Клычков был назначен врио губернатора Орловской области в октябре 2017 года. Он сменил на этом посту своего однопартийца Вадима Потомского, проработавшего в должности менее четырех лет. До этого господин Клычков был депутатом Мосгордумы, где возглавлял фракцию КПРФ. В сентябре 2018 года он выиграл прямые губернаторские выборы, получив 83,55% голосов. «Единая Россия» тогда не выставила против него своего кандидата.
На выборах в Госдуму в 2021 году Андрей Клычков входил в общую часть федерального списка КПРФ, но после голосования отказался от мандата. Несмотря на то что он остался на своем посту, в регионе регулярно обсуждалась его возможная досрочная отставка. Сам господин Клычков ее неоднократно опровергал, утверждая, что никуда не собирается и готов продолжать работу при поддержке жителей. В конце марта 2023 года близкие к администрации президента источники “Ъ” называли Андрея Клычкова одним из возможных отставников в рамках весенней губернаторской ротации.
Сейчас собеседник “Ъ” в окружении губернатора заявляет, что согласен с заявлением Василия Иконникова и ожидает выдвижения господина Клычкова на второй срок.
Политолог Владимир Слатинов считает, что визит первого замруководителя администрации президента может свидетельствовать о двух сценариях. «Он обсуждал с Клычковым либо варианты ухода, либо детали выдвижения на второй срок. Целый ряд признаков указывает на вариант с продлением полномочий. Во-первых, Клычков — губернатор кириенковской "новой волны" по политической квоте, и жертвовать им будут в самом крайнем случае. Во-вторых, для лидера КПРФ Геннадия Зюганова Орловская область является витриной: партия активно пропагандирует успешного губернатора-коммуниста, и его уход может стать болезненным ударом для коммунистов. Я думаю, Кремль этого допускать сейчас не хочет»,— рассуждает эксперт.