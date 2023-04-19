Коммунисты услышали сигнал свыше

Орловский обком КПРФ готов выдвинуть на сентябрьских губернаторских выборах коммуниста Андрея Клычкова, возглавляющего регион с 2017 года. Первый секретарь отделения, сенатор Василий Иконников заявил об этом сразу после визита в Орел первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко. По мнению коммуниста, приезд представителя Кремля является сигналом того, что там уже определились с кандидатом на пост главы региона. Сам господин Клычков пока не делал заявлений по поводу своего участия в выборах. Эксперты считают, что его уход с губернаторского поста стал бы для КПРФ болезненным ударом и сейчас Кремль не хочет его наносить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению коммунистов, переизбрания Андрея Клычкова на новый губернаторский срок хотят не только рядовые орловские избиратели, но и представители высшей власти

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ По мнению коммунистов, переизбрания Андрея Клычкова на новый губернаторский срок хотят не только рядовые орловские избиратели, но и представители высшей власти

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко посетил Орел 18 апреля. Вместе с Андреем Клычковым, у которого завершается первый губернаторский срок, кремлевский чиновник ознакомился с работой регионального филиала госфонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», побывал в детском технопарке «Кванториум» и на площадке регионального отделения движения детей и молодежи «Движение первых» во Дворце пионеров и школьников.

В конце рабочей поездки Сергей Кириенко и Андрей Клычков возложили цветы к памятнику гвардейцам-танкистам и стеле в парке Победы. Глава региона рассказал господину Кириенко о результатах работы руководства области в социальной сфере, развитии образования и патриотического воспитания, благоустройстве общественных территорий и создании комфортной среды. Сергей Кириенко заявил «Вести-Орел», что из региона он улетает «с очень хорошим оптимистическим ощущением»: «Меня очень порадовало, как меняется Орел и Орловская область. Несмотря на все сложности и вызовы, видна динамика в развитии Орловской области практически по всем направлениям».

На следующий день член Совета федерации от Орловской области и глава местного обкома КПРФ Василий Иконников написал в своем Telegram-канале, что приезд Сергея Кириенко является сигналом политическим и общественным силам области, а избирательная кампания обретает конкретные черты, лидеров и участников. «Кремль определился с кандидатом в губернаторы на предстоящих выборах — это Андрей Клычков, которого выдвинет на губернаторские выборы в июне этого года областное отделение КПРФ»,— отметил сенатор.

Сам господин Клычков пока публично не объявлял о твердом намерении переизбираться. Василий Иконников уточнил “Ъ”, что глава региона не делал этого и внутри партии.

Андрей Клычков был назначен врио губернатора Орловской области в октябре 2017 года. Он сменил на этом посту своего однопартийца Вадима Потомского, проработавшего в должности менее четырех лет. До этого господин Клычков был депутатом Мосгордумы, где возглавлял фракцию КПРФ. В сентябре 2018 года он выиграл прямые губернаторские выборы, получив 83,55% голосов. «Единая Россия» тогда не выставила против него своего кандидата.

На выборах в Госдуму в 2021 году Андрей Клычков входил в общую часть федерального списка КПРФ, но после голосования отказался от мандата. Несмотря на то что он остался на своем посту, в регионе регулярно обсуждалась его возможная досрочная отставка. Сам господин Клычков ее неоднократно опровергал, утверждая, что никуда не собирается и готов продолжать работу при поддержке жителей. В конце марта 2023 года близкие к администрации президента источники “Ъ” называли Андрея Клычкова одним из возможных отставников в рамках весенней губернаторской ротации.

Сейчас собеседник “Ъ” в окружении губернатора заявляет, что согласен с заявлением Василия Иконникова и ожидает выдвижения господина Клычкова на второй срок.

Политолог Владимир Слатинов считает, что визит первого замруководителя администрации президента может свидетельствовать о двух сценариях. «Он обсуждал с Клычковым либо варианты ухода, либо детали выдвижения на второй срок. Целый ряд признаков указывает на вариант с продлением полномочий. Во-первых, Клычков — губернатор кириенковской "новой волны" по политической квоте, и жертвовать им будут в самом крайнем случае. Во-вторых, для лидера КПРФ Геннадия Зюганова Орловская область является витриной: партия активно пропагандирует успешного губернатора-коммуниста, и его уход может стать болезненным ударом для коммунистов. Я думаю, Кремль этого допускать сейчас не хочет»,— рассуждает эксперт.

Сергей Толмачев, Воронеж