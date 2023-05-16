С мира по флешкам

Правительство изменяет таможенный сбор для компаний, ввозящих в Россию электронику, мультимедийное и телеком-оборудование — всего под новое регулирование попало 108 групп товаров. Теперь минимальный таможенный сбор за товарную позицию составляет 30 тыс. руб. и фактически приравнивается к максимальному. Благодаря этому власти рассчитывают дополнительно пополнять бюджет на 10 млрд руб. в год. Средства пойдут на субсидии для отечественных разработчиков и производителей. Эксперты считают, что на работе крупных дистрибуторов новый сбор не скажется, но ухудшит бизнес небольших импортеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

На портале правовой информации опубликовано постановление правительства от 6 мая, которое вводит изменения в постановление 2020 года «О ставках и базе для исчисления таможенных сборов за совершение таможенных операций, связанных с выпуском товаров». Новый документ, в частности, предполагает, что в случае ввоза в Россию электроники компания-импортер «в случае заявления в таможенной декларации хотя бы одного товара из перечня» будет обязана заплатить таможенный сбор в 30 тыс. руб., сумма не зависит от размера партии. Постановление вступит в силу через 30 дней после опубликования.

В приложении к документу перечислена широкая номенклатура электроники: базовые станции, твердотельные накопители, смартфоны, принтеры, звукозаписывающая аппаратура, игровые приставки, фотоаппараты и видеокамеры, термостаты, часы, датчики, счетчики — всего 108 кодов ТН ВЭД. В паспорте проекта на regulation.gov.ru в качестве разработчика указан Минфин, соразработчиков — Минэкономики, Минпромторг, ФТС и Минцифры. В Минцифры, Минэкономики и Минфине на запросы не ответили. ФТС переадресовал вопросы в Минпромторг.

По данным «Ъ», подобная мера обсуждалась еще летом 2022 года. Тогда предполагалось, что введение дополнительного таможенного сбора на электронику позволит изыскивать ежегодно до 10 млрд руб., которые затем пойдут на поддержку российских производителей и разработчиков компонентов.

«Все средства от таможенных сборов будут направлены на развитие российской электроники, научные разработки и создание собственных конкурентоспособных продуктов»,— сказали «Ъ» в Минпромторге.

Действующее таможенное законодательство предполагает, что при ввозе в Россию партии электроники стоимостью от 10 млн руб. компания-импортер выплачивает таможенный сбор 30 тыс. руб., а до 10 млн руб.— менее 30 тыс. руб., объясняет директор по логистике в российском дистрибуторе электронике. Сумма сбора в случае ввоза партии стоимостью до 10 млн руб., по его словам, зависит от цены товара: «По сути, 30 тыс. руб.— это максимальный сбор при ввозе товаров. Новое постановление фактически приравнивает для товаров, попавших в приложение к постановлению, минимальный порог сбора, который ранее составлял 775 руб., к текущему максимальному — 30 тыс. руб.».

Он добавляет, что новые правила не скажутся на работе крупных дистрибуторов электроники, а вот «работа компаний, ввозящих небольшие партии, осложнится»: «Также может подорожать стоимость ввоза тестовых образцов новой электроники, которую дистрибуторы ввозят для сертификации и тестирования. Например, устройств интернета вещей».

Изменение ставок таможенных сборов сильнее всего отразится на импортерах, ввозивших небольшие партии потребительской электроники: для них размер сбора увеличится в разы, соглашается адвокат и партнер адвокатского бюро NSP Михаил Халецкий.

По его мнению, пересмотр ставок может свидетельствовать о намерении правительства дестимулировать мелкопартийный импорт. Речь действительно может идти о борьбе с «мелкими челноками», соглашается адвокат АГ «Адвокат Мартьянов» Максим Мартьянов: «Сейчас легализован параллельный импорт: много частных лиц ввозят электронику на территорию РФ, поэтому для государства введение такого налога — еще один дополнительный источник пополнения бюджета».

Никита Королев, Юлия Юрасова, Тимофей Корнев, Вадим Красников, Юрий Литвиненко, Олег Сапожков