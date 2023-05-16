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Коммерсантъ FM
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В США арестовали двух россиян по делу о помощи в обходе авиационных санкций

Прокурор округа Аризона Гэри Рестайно подтвердил арест двух граждан России — Олега Пацули и Василия Беседина — по подозрению в причастности к поставкам запчастей российским авиакомпаниям в обход западных санкций. Ранее об этом сообщала газета The New York Times (NYT).

По словам прокурора, россияне были арестованы в Аризоне как участники преступного сговора. Следствие считает, что господа Пацуля и Беседин получали запросы от российских авиакомпаний, а затем приобретали необходимые товары у американских поставщиков, скрывая имя конечного получателя запчастей. «Обвиняемые ездили в Аризону в сентябре прошлого года и пытались приобрести тормозную систему у местной компании»,— сообщил Гэри Рестайно в ходе пресс-конференции.

Как пишет NYT, речь идет о поставках запчастей для авиакомпаний «Россия», «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», S7, Utair и «Победа», а отправка товаров осуществлялась через сеть подставных компаний во Флориде, Турции и России.

По данным таможенного агрегатора Import Genius, которые приводит NYT, за восемь месяцев прошлого года в Россию отправили более 5 тыс. партий авиазапчастей американского производства на сумму $14,4 млн.

NYT сообщала, что Олег Пацуля и его сообщник (имя второго россиянина газета не называла) были взяты под стражу по решению окружного суда Аризоны 11 мая. В одной из квартир подозреваемых во Флориде в здании Trump Tower провели обыск агенты ФБР. По данным газеты Miami Herald, помещение, в котором велся обыск, принадлежит «подставной компании» MIC-USA LLC. Ее владельцы, пишет издание, граждане России Олег Сергеевич Пацуля и Агунда Константиновна Макеева.

Лусине Баласян

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