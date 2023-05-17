Граждане прислушались к литературе

Рынок аудиокниг начал восстанавливаться после замедления в 2022 году: выручка его крупнейшего игрока, ГК «ЛитРес», в первом квартале год к году выросла на 9%. Основным фактором стало расширение каталогов сервисов, говорят в компании. Участники рынка активно пытаются занять долю ушедшего из РФ Storytel, полагают аналитики, главным сдерживающим фактором остается низкая доля озвученных книг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По итогам первого квартала выручка «ЛитРес» (объединяет сервисы «ЛитРес», MyBook, Livelib, «ЛитРес: Самиздат», «ЛитРес: Чтец» и «ЛитРес: Библиотека») в сегменте аудиокниг выросла на 9%, сообщили “Ъ” в компании. Продажи аудиокниг вновь начали расти, говорят там: число реализованных произведений от чтецов сервиса увеличилось в первом квартале на 33%.

Емкость всего рынка аудиокниг в 2022 году, по данным группы, снизилась относительно 2021 года на 3–5%, до 3,3 млрд руб. Рост выручки ГК «ЛитРес» в начале 2022 года замедлился и составил 15% против 27% в 2021 году (см. “Ъ” от 7 июля 2022 года). В группе отмечают, что текущему оживлению способствует внедрение искусственного интеллекта (ИИ): количество проданных аудиокниг, озвученных с его помощью, выросло вдвое в первом квартале по отношению к четвертому кварталу 2022 года.

«Главная задача, которую мы решаем с помощью ИИ-озвучки,— существенно сократить разницу во времени по представлению аудиоверсии книги после ее релиза в текстовом виде для авторов самиздата»,— отмечает гендиректор сервиса Сергей Анурьев. По его словам, всего в 2023 году с помощью чтецов и технологий TTS (синтез речи или Text-to-Speech) планируется записать «рекордное для российского рынка производства аудиокниг» количество произведений — более 20 тыс. Большая часть (60–65%) будет озвучена с помощью TTS, а остальные — уже чтецами сервиса. Сервис «Строки» (принадлежит МТС) также использует ИИ для озвучивания аудиокниг и в 2023 году планирует подготовить с его помощью более 10 тыс. произведений. В «Строках» и «Букмейте» не ответили на запрос.

Собеседник “Ъ” на рынке утверждает, что драйвером роста рынка послужило именно внедрение ИИ: «Многие не столь популярные произведения, не требующие "театральной" обработки, были озвучены именно с его помощью. Это могут быть как малоизвестные романы, так и нон-фикшен». Аудиокнига всегда стоит немного дороже текстовой (разница доходит до 25–30%), говорит господин Анурьев: «Однако в отношении аудиокниг, созданных с помощью технологий синтеза речи, мы ориентируемся на ту же цену, что и на электронные книги (порядка 149–199 руб.)». По его оценке, сейчас главный сдерживающий фактор развития аудиосегмента — низкая доля озвученных книг.

После ухода Storytel образовалась свободная ниша на рынке, которую в конце года стали заполнять в первую очередь «Яндекс» и «Строки», отметил экс-глава Ассоциации интернет-издателей Владимир Харитонов: «Видимо, частично рост первого квартала обусловлен их продвижением».

После начала военных действий на Украине сервис аудио- и электронных книг Storytel заявил о прекращении бизнеса в России, но компания разрешила российским пользователям, у которых уже была подписка на сервис, продлить ее на некоторое время. С 1 октября 2022 года приложение перестало работать в РФ, а сервис окончательно покинул рынок.

Провал первого полугодия прошлого года связан в том числе с проблемами с оплатой, добавляет директор издательства «Росмэн» Борис Кузнецов. Основным фактором было отключение платежей в App Store и Google Play. По этой же причине с оттоком пользователей столкнулся «Букмейт» (сервис развивает «Яндекс», см. “Ъ” от 7 июля 2022 года).

«Сейчас рост по электронным и аудиокнигам есть, но, к сожалению, не такой большой, как мы надеялись»,— говорит господин Кузнецов. Это связано, по его мнению, с тем, что некоторые из основных сервисов по продаже электронных книг активно включили их в подписные модели.

Юлия Юрасова