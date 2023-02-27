Депутат муниципалитета Ярославля будет ремонтировать дороги в Ростове

ООО «Профиль-Плюс» заключило муниципальный контракт на ремонт 12 дорог в Ростове Ярославской области. Протокол заключения контракта с единственным поставщиком размещен на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Согласно данным ЕГРЮЛ, директором ООО «Профиль-Плюс» является депутат муниципалитета Ярославля Илья Горохов. В Ростове ярославским дорожникам предстоит провести ремонт 12 улиц в центре города, с которым в 2022 году не справилась СМК «Крепость». Контракт с прежним подрядчиком был расторгнут, а сама компания из Санкт-Петербурга попала в реестр недобросовестных поставщиков.

Теперь работы будет заново делать «Профиль-Плюс», срок в контракте обозначен до 30 сентября 2023 года. Цена контракта составила 128,72 млн руб. В списках на ремонт значатся улицы Луначарского, Добролюбова, Энгельса, Московская, Февральская, Декабристов, Коммунаров, Володарского, Карла Либкнехта,50 лет Октября, Моравского и Каменный мост.

Дорожная компания Ильи Горохова продолжит активно работать и в Ярославле. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», «Профиль-Плюс» в 2023 году будет подрядчиком по ремонту улиц Калинина и Пригородной.

Андрей Иванов