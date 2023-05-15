Российским боксерам приходят приглашения на турниры для отбора на Олимпийские игры

Российские боксеры получают приглашения для участия в европейских отборочных турнирах к Олимпийским играм. Об этом сообщил председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эдуард Кравцов

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Эдуард Кравцов

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

«Приглашения присылают. Допустим, Батыргазиеву (Альберт Батыргазиев.— "Ъ") прислали для выступления в весовой категории 57 кг, на Шумкова (Всеволод Шумков.— "Ъ") прислали. Думаю, что прислали и на того же Гаджимагомедова (Муслим Гаджимагомедов.— "Ъ"). Их присылают для участия в отборе»,— сказал господин Кравцов ТАСС.

Эдуард Кравцов дополнил, что команда будет ждать решения об участии в Азиатских играх. По его словам, через этот турнир российским боксерам будет сложнее попасть на Олимпийские игры из-за более высокой конкуренции, чем в Европе.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ввода российских войск на Украину. В марте Международная ассоциация бокса запретила российским спортсменам участвовать в международных турнирах под своей эгидой. В октябре решение отменили, российским и белорусским спортсменам разрешили выступать под национальными флагами.

На чемпионате мира по боксу в Ташкенте, который проходил с 30 апреля по 14 мая, российские боксеры заняли третье место в медальном зачете. Спортсмены выиграли две золотые и четыре бронзовые медали.

Подробнее — в материале «Ъ» «Россия вернула чемпионов».

Олеся Павленко