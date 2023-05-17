Вице-спикеры поделили мир

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подписал распоряжение о новом распределении обязанностей между своими заместителями. Больше всего изменений претерпел список комитетов, которые курировал единоросс Сергей Неверов. Кроме того, теперь каждый заместитель председателя Думы будет отвечать за сотрудничество с рядом международных организаций и государств, в том числе и недружественных. Эксперт поясняет, что даже в последних российские парламентарии могут найти коллег, которые будут прислушиваться к их разоблачениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Госдумы Вячеслав Володин, первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков и заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель Госдумы Вячеслав Володин, первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков и заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Вячеслав Володин утвердил новое распределение обязанностей между своими заместителями 11 мая (документ есть в распоряжении “Ъ”). Обращения о командировках депутатов (кроме вице-спикеров, руководителей фракций, комитетов и комиссий) будет теперь рассматривать первый вице-спикер Александр Жуков («Единая Россия»). Ранее (с 22 октября 2021 года) этим занимался другой заместитель председателя Думы из ЕР Сергей Неверов. Кроме того, ряд комитетов, которые он курировал, передали другим вице-спикерам из числа единороссов: комитет по строительству и ЖКХ — Александру Жукову, по транспорту — Шолбану Кара-оолу, по промышленности и торговле — Алексею Гордееву. Взамен господин Неверов получил в свое ведение от вице-спикера Ивана Мельникова (КПРФ) комитет по делам национальностей, а от господина Кара-оола — комитет по региональной политике и местному самоуправлению. В свою очередь, обязанности господина Мельникова пополнились шефством над комиссией по обеспечению жилищных прав граждан.

Тем же распоряжением Вячеслав Володин распределил между своими заместителями обязанности по взаимодействию с международными организациями и парламентами других стран, в том числе и недружественных. Александр Жуков будет отвечать за взаимодействие с ООН, МВФ, Организацией экономического сотрудничества и развития, ВТО, Европейским банком реконструкции и развития. Кроме того, он должен будет организовывать сотрудничество Думы с законодательными органами США, Великобритании, Казахстана, Канады, Южной Кореи, Сингапура и Японии. Ивану Мельникову достались более дружественные страны: он будет отвечать за связи с Парламентским собранием Союза Белоруссии и России, Межпарламентской ассамблеей стран СНГ, Латиноамериканским и Центральноамериканским парламентами, а также законодательными органами Белоруссии, Вьетнама, Китая, Северной Кореи, Кубы и стран Центральной и Южной Америки.

Алексею Гордееву выпало сотрудничество с ШОС, а также парламентами Азербайджана, Бразилии, Венгрии, Индии, Монголии, Нидерландов, Шри-Ланки, ЮАР. Владиславу Даванкову («Новые люди») достались Парламентская ассамблея Средиземноморья и законодательные органы Бельгии, Люксембурга, Мальты, Узбекистана, стран Северной Африки. Шолбану Кара-оолу предстоит подружиться с законодателями Сирии, Камбоджи, Лаоса, Мьянмы, Таджикистана, Таиланда, Туркменистана, стран Ближнего Востока (кроме Израиля, Ирака, Кипра и Турции), а также с Парламентской ассамблеей ОДКБ и Азиатско-Тихоокеанским парламентским форумом. Анна Кузнецова (ЕР) займется сотрудничеством с Международной организацией труда, Межпарламентской ассамблеей православия, парламентами Греции, Израиля, Кипра, Словении и Чехии. Сергей Неверов будет взаимодействовать с законодательными органами Афганистана, Ирака, Ливии и Пакистана.

Петр Толстой (ЕР), возглавлявший в 2017–2022 годах делегацию Федерального собрания в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), получил особенно внушительные международные полномочия. Помимо ПАСЕ ему поручено взаимодействие с Межпарламентским союзом, Парламентской ассамблеей ОБСЕ, «Парламентской двадцаткой», Межпарламентской ассамблеей Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, Азиатской парламентской ассамблеей и странами БРИКС, а также с депутатами Абхазии, Австрии, Армении, Германии, Молдавии, Португалии, Франции, Швейцарии и Южной Осетии.

Борис Чернышов (ЛДПР) будет отвечать за сотрудничество с Парламентской конференцией Балтийского моря и парламентами Ирландии, Исландии, Киргизии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Эстонии. Наконец, Ирина Яровая (ЕР) организует сотрудничество с Северным советом, Конференцией парламентариев Арктического региона, Конференцией парламентариев Баренцева региона, парламентами Австралии, Дании, Испании, Италии, Новой Зеландии, Норвегии, Финляндии и Швеции.

«Речь не идет о том, что будет какое-то потепление между государствами. Этого никто не прогнозирует, тем более во властных институтах,— поясняет политолог Алексей Макаркин.— Просто тема внешней политики сейчас стала более актуальной в двух контекстах. Первый контекст — как и с кем задружиться, а второй — как и кого разоблачить. Этим и будут заниматься депутаты: с дружественными дружить, а недружественных разоблачать». Эксперт также отмечает, что у российской власти есть желание понять, кто будет прислушиваться к их разоблачениям и в недружественных странах. «Мы видим, что такие политики есть, в том числе некоторые из них обладают депутатскими мандатами — например, "Альтернатива для Германии" в ФРГ, которая благожелательна в отношении России»,— заключает господин Макаркин.

Ксения Веретенникова