В Санкт-Петербурге запретили запускать беспилотники до конца июля

В Санкт-Петербурге с сегодняшнего дня и практически до августа городские власти по соображениям безопасности ввели запрет на использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на всей территории города. По информации пресс-службы администрации губернатора, ограничения начинают действовать с 16 мая по 31 июля.

«Решение принято в целях усиления охраны правопорядка и обеспечения общественной безопасности»,— говорится в сообщении .

Отмечается, что исключения касаются только беспилотников государственных органов и выполняющих госзаказ организаций. Также коптеры смогут запускать в небо представители СМИ и киноиндустрии, но только при наличии подтверждающих данное право документов.

Кроме того, запрет устанавливается и на передвижение водных мотоциклов на нескольких участках: на Неве — от Благовещенского моста до Большого Обуховского моста, на Малой Неве — от моста Бетанкура до Невы, на Большой Невке — от Ушаковского моста до Невы, на Малой Невке — от Большого Петровского моста до Большой Невки, а также на всем протяжении Кронверкского пролива.

Добавим, что на прошлой неделе в ГУ МВД по городу и Ленобласти сообщили о создании спецотдела полиции, который займется обеспечением безопасности в воздухе во время проведения массовых мероприятий. В его задачи в том числе будет входить нейтрализация БПЛА. Впервые новая структура приступила к работе 9 мая во время недавних мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург