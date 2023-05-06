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Коммерсантъ FM
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Власти Санкт-Петербурга ограничили передвижение гидроциклов до конца майских праздников

Власти Санкт-Петербурга запретили передвижение водных мотоциклов на определенных городских участках с 7 по 10 мая, сообщила пресс-служба администрации города. Ограничения введены наряду с запретом на использование БПЛА в небе над городом. Похожие меры после атаки двух беспилотников на Кремль ввели и в других российских регионах.

БПЛА с 7 по 10 мая смогут использовать только власти, а также организации, действующие по госсзаказу, либо в интересах СМИ и киноиндустрии. Передвижение гидроциклов запрещено по Неве — от Благовещенского моста до Большого Обуховского моста, двум участкам Малой Невки — от моста Бетанкура до Невы и от Большого Петровского моста до Большой Невки, на Большой Невке — от Ушаковского моста до Невы, а также на всем протяжении Кронверкского пролива.

Указано, что меры приняты в целях усиления охраны порядка и обеспечения безопасности во время мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы. Ранее в московской полиции уточняли, что нарушителей запретов на запуск БПЛА будут привлекать к ответственности по статьям о нарушении правил использования воздушного пространства

О последствиях запрета использования беспилотников в российских регионах — в материале «Ъ» «Бесполетные беспилотники».

Григорий Лейба

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