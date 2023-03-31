Шестой лишний

В четверг на круглом столе Экспертного института социальных исследований были представлены результаты опросов, посвященных предвыборной ситуации в Псковской, Самарской, Амурской, Нижегородской и Тюменской областях, а также в Хакасии, где в сентябре пройдут губернаторские выборы. По данным социологов, первые пять кампаний не сулят интриги, поскольку население одобряет работу нынешних руководителей-единороссов и готово за них вновь проголосовать. А вот в республике, которую возглавляет представитель КПРФ Валентин Коновалов, ситуация диаметрально противоположная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению социологов, коммунист Валентин Коновалов по итогам осенних выборов вряд ли сохранит пост главы Хакасии

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ По мнению социологов, коммунист Валентин Коновалов по итогам осенних выборов вряд ли сохранит пост главы Хакасии

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Исследование предвыборной ситуации в Псковской, Самарской, Амурской, Нижегородской и Тюменской областях представил на круглом столе ведущий аналитик фонда «Общественное мнение» (ФОМ) Григорий Кертман. По его словам, в течение марта социологи опросили по 1,2 тыс. человек в каждом регионе и пришли к выводу, что избирательные кампании там «никакой электоральной интриги не сулят и большого интереса не представляют». «Ситуация очень определенная и однозначная. (Будут баллотироваться.— “Ъ”) лица, заканчивающие первый срок, у всех стартовые позиции чрезвычайно благоприятные»,— объяснил господин Кертман.

Согласно результатам опроса, положительное отношение к действующему губернатору превалирует во всех регионах (от 74% до 79%), за исключением так называемой тюменской матрешки (Тюменская область со входящими в нее Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами, жители которых тоже голосуют на выборах), где этот показатель достигает лишь 48% за счет большой доли тех, кто о главе области Александре Мооре не слышал (33%) или относится к нему безразлично (15%). «Это происходит в силу объективных причин: жители ХМАО и ЯНАО живут своей жизнью»,— объяснил Григорий Кертман. Он подчеркнул, что соотношение положительных и отрицательных оценок при этом остается таким же, как и в первых четырех регионах, а если брать Тюменскую область без учета округов, то там показатель одобрения составляет 71%.

«Имиджевые характеристики всех кандидатов чрезвычайно высокие: от 70% до 78% опрошенных считают своих губернаторов людьми честными, а нечестными — только от 4% до 8%,— продолжил господин Кертман.— Активными, деятельными — от 76% до 84%, а пассивными — от 6% до 8%; самостоятельными — от 59% до 72%, а боящимися ответственности — от 9% до 14%».

Охотнее всего поддержать переизбрание губернатора готовы жители Псковской области — там 86% респондентов допускают для себя возможность проголосовать за Михаила Ведерникова и только 10% не допускают. Поставить галочку за Дмитрия Азарова (Самарская область) могут 84% жителей (11% исключают такую вероятность), за Василия Орлова и Глеба Никитина (Амурская и Нижегородская области) — по 83% (13% и 12% соответственно). Наконец, господина Моора готовы поддержать 71% жителей «матрешки» (82% — без учета округов), а точно не будут этого делать 14% (16%).

«Почти две трети опрошенных во всех регионах считают, что в ближайшие два-три года действующий глава сможет улучшить ситуацию в области. В этом показателе не только оценка управленческих способностей губернатора, но и уровень социального оптимизма»,— рассказал Григорий Кертман. Запрос на смену действующих глав «незначительный» — от 7% до 9%, резюмировал представитель ФОМ.

Следом аналогичный опрос, посвященный предвыборной ситуации в Хакасии, представил руководитель департамента политических исследований ВЦИОМа Михаил Мамонов, который сразу констатировал ее «главную характеристику»: «Отчетливый запрос на смену губернатора». По данным исследования, 54% жителей республики считают, что Хакасии нужен новый руководитель, и только 32% — что Валентин Коновалов должен остаться на посту. Господин Мамонов обратил внимание на территориальные особенности, согласно которым самый высокий уровень поддержки коммуниста фиксируется на селе — там смены власти не желают 35% граждан, а самый низкий — в городах и поселках (31%): «Но даже среди селян, которые традиционно лояльны к власти, показатель запроса на смену, увы, высок».

Социолог отметил, что информированность жителей о том, кто такой Валентин Коновалов, очень высокая, а это значит, что отношение жителей к нему уже сформировались и вряд ли изменится: «Всего 36% положительно оценивают работу — это один из нижайших показателей среди глав регионов». Только треть населения видит результаты, продолжил Михаил Мамонов, и это «очень плохая ситуация, которая связана с управленческими провалами». «Мы помним резонансные события в республике и в зимний период отопления, и проблемы с реализацией федеральных программ, ошибки в социальной политике, всегда "фонит" кадровая ситуация, коррупция»,— перечислил он причины низкого рейтинга губернатора от КПРФ.

Согласно результатам исследования, только 28% жителей Хакасии верит, что в ближайшие два-три года господин Коновалов сможет улучшить ситуацию в республике, а большинство (55%) на это не надеется. «Нет веры, нет надежды,— охарактеризовал восприятие действующего губернатора господин Мамонов.— Примерно половина респондентов заявляет, что он не выполняет (обещания.— “Ъ”), и только треть — что выполняет. Это катастрофически мало». Наконец, допускают голосование на выборах за коммуниста 44% жителей, а не допускают — 48%.

Резюме предвыборной ситуации в Хакасии подвела политконсультант Мария Сергеева, которая назвала первый срок Валентина Коновалова «пятью годами упущенных возможностей», а также напомнила, что наиболее вероятным сценарием сейчас считается выдвижение против коммуниста депутата Госдумы от «Единой России» Сергея Сокола.

Андрей Прах