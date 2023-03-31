Шестой лишний

В четверг на круглом столе Экспертного института социальных исследований были представлены результаты опросов, посвященных предвыборной ситуации в Псковской, Самарской, Амурской, Нижегородской и Тюменской областях, а также в Хакасии, где в сентябре пройдут губернаторские выборы. По данным социологов, первые пять кампаний не сулят интриги, поскольку население одобряет работу нынешних руководителей-единороссов и готово за них вновь проголосовать. А вот в республике, которую возглавляет представитель КПРФ Валентин Коновалов, ситуация диаметрально противоположная.
По мнению социологов, коммунист Валентин Коновалов по итогам осенних выборов вряд ли сохранит пост главы Хакасии
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Исследование предвыборной ситуации в Псковской, Самарской, Амурской, Нижегородской и Тюменской областях представил на круглом столе ведущий аналитик фонда «Общественное мнение» (ФОМ) Григорий Кертман. По его словам, в течение марта социологи опросили по 1,2 тыс. человек в каждом регионе и пришли к выводу, что избирательные кампании там «никакой электоральной интриги не сулят и большого интереса не представляют». «Ситуация очень определенная и однозначная. (Будут баллотироваться.— “Ъ”) лица, заканчивающие первый срок, у всех стартовые позиции чрезвычайно благоприятные»,— объяснил господин Кертман.
Согласно результатам опроса, положительное отношение к действующему губернатору превалирует во всех регионах (от 74% до 79%), за исключением так называемой тюменской матрешки (Тюменская область со входящими в нее Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами, жители которых тоже голосуют на выборах), где этот показатель достигает лишь 48% за счет большой доли тех, кто о главе области Александре Мооре не слышал (33%) или относится к нему безразлично (15%). «Это происходит в силу объективных причин: жители ХМАО и ЯНАО живут своей жизнью»,— объяснил Григорий Кертман. Он подчеркнул, что соотношение положительных и отрицательных оценок при этом остается таким же, как и в первых четырех регионах, а если брать Тюменскую область без учета округов, то там показатель одобрения составляет 71%.
«Имиджевые характеристики всех кандидатов чрезвычайно высокие: от 70% до 78% опрошенных считают своих губернаторов людьми честными, а нечестными — только от 4% до 8%,— продолжил господин Кертман.— Активными, деятельными — от 76% до 84%, а пассивными — от 6% до 8%; самостоятельными — от 59% до 72%, а боящимися ответственности — от 9% до 14%».
Охотнее всего поддержать переизбрание губернатора готовы жители Псковской области — там 86% респондентов допускают для себя возможность проголосовать за Михаила Ведерникова и только 10% не допускают. Поставить галочку за Дмитрия Азарова (Самарская область) могут 84% жителей (11% исключают такую вероятность), за Василия Орлова и Глеба Никитина (Амурская и Нижегородская области) — по 83% (13% и 12% соответственно). Наконец, господина Моора готовы поддержать 71% жителей «матрешки» (82% — без учета округов), а точно не будут этого делать 14% (16%).
«Почти две трети опрошенных во всех регионах считают, что в ближайшие два-три года действующий глава сможет улучшить ситуацию в области. В этом показателе не только оценка управленческих способностей губернатора, но и уровень социального оптимизма»,— рассказал Григорий Кертман. Запрос на смену действующих глав «незначительный» — от 7% до 9%, резюмировал представитель ФОМ.
Следом аналогичный опрос, посвященный предвыборной ситуации в Хакасии, представил руководитель департамента политических исследований ВЦИОМа Михаил Мамонов, который сразу констатировал ее «главную характеристику»: «Отчетливый запрос на смену губернатора». По данным исследования, 54% жителей республики считают, что Хакасии нужен новый руководитель, и только 32% — что Валентин Коновалов должен остаться на посту. Господин Мамонов обратил внимание на территориальные особенности, согласно которым самый высокий уровень поддержки коммуниста фиксируется на селе — там смены власти не желают 35% граждан, а самый низкий — в городах и поселках (31%): «Но даже среди селян, которые традиционно лояльны к власти, показатель запроса на смену, увы, высок».
Социолог отметил, что информированность жителей о том, кто такой Валентин Коновалов, очень высокая, а это значит, что отношение жителей к нему уже сформировались и вряд ли изменится: «Всего 36% положительно оценивают работу — это один из нижайших показателей среди глав регионов». Только треть населения видит результаты, продолжил Михаил Мамонов, и это «очень плохая ситуация, которая связана с управленческими провалами». «Мы помним резонансные события в республике и в зимний период отопления, и проблемы с реализацией федеральных программ, ошибки в социальной политике, всегда "фонит" кадровая ситуация, коррупция»,— перечислил он причины низкого рейтинга губернатора от КПРФ.
Согласно результатам исследования, только 28% жителей Хакасии верит, что в ближайшие два-три года господин Коновалов сможет улучшить ситуацию в республике, а большинство (55%) на это не надеется. «Нет веры, нет надежды,— охарактеризовал восприятие действующего губернатора господин Мамонов.— Примерно половина респондентов заявляет, что он не выполняет (обещания.— “Ъ”), и только треть — что выполняет. Это катастрофически мало». Наконец, допускают голосование на выборах за коммуниста 44% жителей, а не допускают — 48%.
Резюме предвыборной ситуации в Хакасии подвела политконсультант Мария Сергеева, которая назвала первый срок Валентина Коновалова «пятью годами упущенных возможностей», а также напомнила, что наиболее вероятным сценарием сейчас считается выдвижение против коммуниста депутата Госдумы от «Единой России» Сергея Сокола.