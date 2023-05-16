«Новости — это весело, телевидение — это свобода»

На Троекуровском кладбище в Москве похоронили 76-летнего президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева. На церемонии прощания ведущие российские журналисты и медиаменджеры, в том числе гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, много говорили о свободе на телевидении, которой их учил господин Сагалаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония прощания с Эдуардом Сагалаевым на Троекуровском кладбище

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Церемония прощания с Эдуардом Сагалаевым на Троекуровском кладбище

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Одним из первых на Троекуровском кладбище появился председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Он явно спешил присоединиться к церемонии прощания с Эдуардом Сагалаевым — уже в очереди на вход в траурный зал господин Соловьев признался собеседнице, что через десять минут должен отправляться в аэропорт. «Страшный удар по всей нашей отрасли, по всему нашему журналистскому сообществу,— отвечал Владимир Соловьев на просьбу оценить потерю.— Эдуард Михайлович наверняка войдет в историю, потому что именно в те времена, когда он командовал на телевидении, начались изменения. Впервые не дикторы, а ведущие стали вести новости. Появилась новая уникальная команда телевизионной службы новостей. Я тоже работал в этой команде. И тогда он предоставил нам уникальные возможности для творчества, самовыражения, юмора».

Господин Соловьев вспомнил, как совсем недавно Союз журналистов вручил Эдуарду Сагалаеву специальную награду «Золотая полка» за его книгу воспоминаний «Когда журналисты были свободны».

Он признался, что принимал участие во многих эпизодах, описанных в книге, и посоветовал ее почитать всем, а особенно коллегам-телевизионщикам. «Мы смогли уговорить Эдуарда Михайловича приехать на награждение, хотя он уже с трудом ходил. Помогали ему подняться на сцену, и зал весь встал и аплодировал. Конечно, это уникальный человек»,— подытожил Владимир Соловьев и еще раз напомнил, что «это удар по всей нашей отрасли».

О свободе на телевидении говорил и замгендиректора ВГТРК, гендиректор агентства «Россия сегодня», автор и ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев. Окруженный камерами и журналистами, с небольшим букетом красных гвоздик в руках, господин Киселев вспоминал свой первый выход в эфир. «Я предложил выйти с темой про химическое оружие. А тогда мы уничтожали химическое оружие,— уточнил он.— И Эдуард Михайлович сказал: "Пожалуйста, идите в студию. Но запомните, что вы станете свободным в студии тогда, когда вы сможете поправить там волосы". Невозможно было представить, что какой-то диктор советского телевидения поправит в кадре волосы! Это была совершенно другая стилистика. И такая постановка задачи означала постановку задачи быть свободным. И речь шла не о волосах, а о том, чтобы внутренне стать свободным, чтобы раскрыться, чтобы оголиться, если угодно». Господин Киселев к настоящему моменту уже лишился волос по естественным причинам. «Программа "Время" была единственной новостной программой на единственном телевизионном канале страны,— продолжал он.— Представьте себе, с одной стороны, уровень монополии, с другой — ответственности. Вот это все нужно было двинуть в сторону гласности, множественности мнений, личности. А ведь дикторы центрального телевидения были народными артистами СССР, а он выбрасывал плеяду юнцов и давал им свободу. Представляете масштаб перемен? Он был знаменем современного телевидения, и он оставил завещание, с одной стороны, быть свободными, а с другой — содержательными, образованными, деликатными, непошлыми».

Пока Дмитрий Киселев много говорил о свободе на телевидении, территория Троекуровского кладбища заполнилась журналистами. Одни пришли, чтобы проститься с господином Сагалаевым, другие — чтобы это прощание осветить. Примечательно, что новое поколение работников СМИ почти не знало лиц своих старших выдающихся коллег (а для кого-то и начальников), не сходивших с экранов в 90-е и двухтысячные. Так, член Союза журналистов России Евгений Широков на просьбу представиться для титров несколько уязвлено произнес: «Человек телевидения и радио, в том числе пять раз главный редактор, в том числе в той молодежке, где началась профессиональная жизнь нашего дорогого друга».

«Он молодец, откликался на все просьбы, всем помогал,— говорил мужчина, типичный работник телевидения конца 90-х, своим собеседницам, возможно, там же и в то же время бывшим ведущими.— А потом связался с Березовским…»

Речь шла о времени, когда Эдуард Сагалаев работал на канале ТВ6, но уже под руководством российского олигарха Бориса Березовского. Господин Сагалаев, в частности, вспоминал, как по требованию господина Березовского прервал эфир и поставил песню Элвиса Пресли «Kiss Me Quick» — так Борис Березовский показал своей знакомой, что «что-то значит на телевидении».

У гроба Эдуарда Сагалаева вспоминали другие истории. Он стоял в центре зала, окруженный цветами и венками — в том числе от президента РФ Владимира Путина. Выступили замруководителя аппарата правительства РФ Леонид Левин и замминистра цифрового развития Бэлла Черкесова. Госпожа Черкесова отметила, что завидует собравшимся в зале, так как они дружили с Эдуардом Сагалаевым и учились у него. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что собравшиеся провожают человека-эпоху, перелистывают страницу, но выразил уверенность, что «профессия сохранится и переживет всех нас». Гендиректор Общественного телевидения России Виталий Игнатенко признался, что ему тяжело «провожать в последний путь друга».

От имени учеников выступил гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст: «Все, кто что-то из себя представляет на телевидении, вышли из двух альма-матер — из молодежки и из редакции информационного вещания. Эдуард Михайлович возглавлял и их, и "Первый канал", и ВГТРК, был создателем первого независимого частного канала (ТВ6.— “Ъ”), создал Национальную ассоциацию телерадиовещателей. Он был телевизионным Леонардо. И он, и Анатолий Григорьевич Лысенко, и еще несколько человек, которых можно увидеть здесь, были теми, которые перевели советское телевидение в российское. Они были проводниками и создали одно из самых лучших телевидений в мире».

Затем господин Эрнст обратился уже к покойному: «Простите, если что-то было не так!» Что именно могло быть не так, господин Эрнст не уточнил.

Другой ученик Эдуарда Сагалаева гендиректор ВГТРК Олег Добродеев напомнил, что покойный «действительно невероятно легко и по-отечески к каждому относился»: «И ни один человек, который жил телевидением, не оставил после себя такой теплый, добрый, не только профессиональный, но и человеческий след».

Гендиректор ФГУП «Космическая связь», бывший замминистра цифрового развития Алексей Волин объяснил, что господин Сагалаев «отстаивал интересы регионального телевидения» и что многие региональные каналы до сих пор живы именно благодаря ему. «Эдуард Михайлович, безусловно, отец регионального телевидения, он был для нас и другом, и наставником, но прежде всего он был для нас учителем,— подтвердил журналист из Татарстана и медиаменеджер Ильшат Аминов (на прощание приехали журналисты из 30 регионов).— Мы будем стараться хранить его заветы. А он всегда говорил: "Новости — это весело, телевидение — это свобода"».

Выступил и Дмитрий Киселев. У гроба он рассказал то же самое, что говорил журналистам перед церемонией,— про свободу поправлять прическу в эфире, равную свободе на телевидении вообще.

Наталья Костарнова